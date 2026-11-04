Thế giới

Rò rỉ axit nitric ở Hàn Quốc, 6 người bị thương

SGGPO

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), khoảng 14 giờ 34 ngày 3-11, một vụ rò rỉ axit nitric xảy ra tại nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn ở phường Wonsi, quận Danwon, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), khiến 6 người bị thương nhẹ.

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Địa điểm rò rỉ. Ảnh: SỞ PHÒNG CHÁY VÀ CỨU HỘ TỈNH GYEONGGI

Theo cơ quan cứu hỏa và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc, khoảng 500 lít axit nitric bị đổ trong quá trình vận chuyển bằng xe nâng tại nhà máy. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 16 phương tiện cùng 48 nhân viên đến hiện trường, sử dụng vật liệu thấm hút để thu gom axit nitric bị đổ. Công tác xử lý và triển khai các biện pháp an toàn hoàn tất vào khoảng 18 giờ 57 cùng ngày, sau hơn 4 giờ kể từ khi nhận được tin báo.

Vụ việc khiến 6 người, trong đó có nhân viên nhà máy, được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị với các triệu chứng như ho, cảm giác cộm mắt, đau đầu và chóng mặt.

Chính quyền thành phố Ansan đã phát cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dân sống gần khu vực xảy ra sự cố đóng cửa sổ, đồng thời đề nghị các phương tiện giao thông lựa chọn tuyến đường khác để tránh hiện trường.

Axit nitric là hóa chất có tính ăn mòn cao, có thể gây tổn thương cho cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với da hoặc hít phải hơi hóa chất.

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Hàn Quốc axit nitric nhà máy bán dẫn

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