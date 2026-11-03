Thế giới

Tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị châu Âu

SGGPO

Một vụ tấn công mạng diễn ra tại nhiều siêu thị ở châu Âu. Tin tặc đã can thiệp hệ thống điều khiển làm mát vào giữa đêm, đẩy nhiệt độ các tủ lạnh và tủ đông tăng nhiệt, khiến cửa hàng buộc phải tiêu hủy thực phẩm.

Theo tờ Guardian, ngày 2-11, các nhà bán lẻ tại Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển đồng loạt báo cáo sự cố về hệ thống bảo quản lạnh. Nhiều doanh nghiệp xác nhận là nạn nhân của tấn công mạng. Hiện chưa rõ các vụ việc này có mối liên hệ với nhau hay không và ai đứng sau các vụ tấn công.

Tại Thụy Điển, 2 chuỗi siêu thị lớn Ica và Coop ghi nhận sự cố xảy ra tại hàng loạt chi nhánh. Tin tặc đã chiếm quyền điều khiển, đẩy nhiệt độ một số tủ lạnh và tủ đông lên tới 50°C. Hậu quả là lượng lớn thực phẩm đông lạnh bị hư hỏng hoàn toàn, buộc nhiều cửa hàng phải tạm thời đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh các mặt hàng cần bảo quản lạnh.

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Quầy thực phẩm tại một siêu thị ở Bỉ. Ảnh: XINHUA

Tại Bỉ và Luxembourg, hàng chục siêu thị thuộc tập đoàn bán lẻ Ahold Delhaize cũng rơi vào tình trạng tương tự. Riêng tại Bỉ, khoảng 40 cửa hàng Delhaize đã bị ảnh hưởng. Các chuỗi bán lẻ lớn khác như Carrefour và Spar cũng ghi nhận gián đoạn hệ thống.

Tại Estonia, một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Selver cũng bị tấn công, khiến nhiệt độ một tủ đông tăng lên 50°C. Tin tặc đã truy cập được máy tính điều khiển của một hệ thống làm lạnh đời cũ. Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời, cửa hàng tránh được thiệt hại lớn. Tại Phần Lan cũng ghi nhận các sự cố tương tự.

Trước đó, tại Pháp, cảnh sát cho biết tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát các thiết bị làm mát tại hàng trăm siêu thị, gây ra hỏa hoạn và thiệt hại về thực phẩm. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu các vụ tấn công mới nhất tại châu Âu có liên quan đến sự cố ở Pháp hay không.

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tin tặc siêu thị châu Âu làm lạnh

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