Thế giới sáng 3-11: Trung Quốc thúc đẩy đối thoại hòa bình tại Trung Đông, châu Phi

Trung Quốc cử đại diện tới Trung Đông và châu Phi; Pháp bổ sung bác sĩ trẻ cho các địa phương; Snap dàn xếp vụ kiện liên quan Snapchat; bang New York (Mỹ) ghi nhận ca tử vong liên quan sởi đầu tiên trong hơn 30 năm.

Trung Quốc thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông, châu Phi

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo các đặc phái viên và đại diện đặc biệt của nước này sẽ công du một số nước Trung Đông và châu Phi trong tháng 11 nhằm thúc đẩy đối thoại hòa bình, giảm căng thẳng và duy trì ổn định khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại họp báo ở Bắc Kinh ngày 2-11. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo người phát ngôn Mao Ninh, Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trạch Tuấn sẽ thăm Iran, Oman và Saudi Arabia từ đầu đến giữa tháng 11. Cùng thời gian này, Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề châu Phi Lưu Hiển Pháp sẽ tới Ethiopia, Djibouti và Ai Cập. Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề vùng Sừng châu Phi Hồ Trường Xuân dự kiến thăm Eritrea vào đầu tháng 11.

Các chuyến công du nhằm triển khai những đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thúc đẩy hòa bình, an ninh tại Trung Đông, cùng 4 nguyên tắc về sự tham gia mang tính xây dựng trong giải quyết các điểm nóng tại châu Phi.

Pháp bổ sung khoảng 3.000 bác sĩ trẻ cho các địa phương

Từ ngày 2-11 (giờ địa phương), khoảng 3.000 bác sĩ trẻ tại Pháp bắt đầu thực tập tại các phòng khám và cơ sở y tế trên cả nước. Khoảng 80% được bố trí tại những khu vực người dân gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Bác sĩ trẻ khám cho bệnh nhân tại một cơ sở y tế ở vùng Vendée, miền Tây nước Pháp. Ảnh: TF1

Đây là khóa đầu tiên thực hiện chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa kéo dài 10 năm, thay vì 9 năm như trước. Các bác sĩ trẻ đã bảo vệ luận án nhưng phải hoàn thành thêm một năm thực hành có giám sát trước khi hành nghề độc lập.

Theo Bộ Y tế Pháp, việc phân bổ dựa trên nhu cầu của từng địa phương và số bác sĩ đủ điều kiện hướng dẫn. Mức thu nhập hơn 2.700 euro/tháng, kèm phụ cấp tới 1.000 euro tại vùng thiếu bác sĩ, được kỳ vọng khuyến khích họ ở lại hành nghề lâu dài.

Snap dàn xếp vụ kiện cáo buộc Snapchat gây nghiện

Snap, công ty công nghệ Mỹ sở hữu Snapchat, đạt thỏa thuận dàn xếp với 2 nguyên đơn trẻ tuổi trong vụ kiện tại Los Angeles liên quan cáo buộc ứng dụng này gây nghiện.

Hai nguyên đơn cáo buộc Snapchat được thiết kế để khiến người dùng lệ thuộc, góp phần gây trầm cảm, lo âu và rối loạn ăn uống. Họ từng dàn xếp các khiếu kiện với Meta, TikTok và YouTube; Snap là bị đơn cuối cùng còn lại trong vụ án.

Quá trình chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu từ tuần trước. Tổng Giám đốc Snap Evan Spiegel trước đó dự kiến ra làm chứng. Các điều khoản, gồm giá trị tài chính của thỏa thuận, chưa được công bố.

Vụ việc được chọn từ hàng nghìn đơn kiện tại Mỹ liên quan cáo buộc các nền tảng mạng xã hội cố ý thiết kế tính năng để kéo dài thời gian sử dụng của thanh thiếu niên. Snap và các hãng công nghệ bác bỏ cáo buộc, khẳng định đã bổ sung nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ.

New York ghi nhận ca tử vong liên quan sởi đầu tiên trong hơn 30 năm

Sở Y tế bang New York xác nhận một trẻ em ở hạt Lewis tử vong liên quan đợt bùng phát sởi. Đây là ca tử vong liên quan sởi đầu tiên được bang ghi nhận trong hơn 30 năm.

Nhân viên y tế rà soát hồ sơ tiêm chủng trong đợt dịch sởi tại Chicago năm 2024. Ảnh: CDC/AMY NHAM

Cơ quan y tế không công bố tuổi, tình trạng tiêm chủng hoặc thông tin sức khỏe của nạn nhân. Tính đến ngày 24-10, bang New York ghi nhận 178 ca sởi trong năm nay, gồm 170 ca ngoài thành phố New York và 8 ca tại thành phố này.

Ngày 5-10, Thống đốc bang New York Kathy Hochul ban bố tình trạng khẩn cấp về thảm họa để huy động nguồn lực ứng phó dịch sởi. Sở Y tế bang đang hỗ trợ hạt Lewis truyền thông cộng đồng, đẩy nhanh tiêm vaccine và truy vết các ca bệnh. Diễn biến này xảy ra khi Mỹ trải qua đợt tái bùng phát sởi nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên.

HÀ TRANG