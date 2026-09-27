Xã hội

Hồ sông Ray bắt đầu xả nước để tăng dung tích phòng lũ

SGGPO

UBND xã Hồ Tràm (TPHCM) cho biết, ngày 27-9, công trình hồ chứa nước Sông Ray bắt đầu vận hành xả nước đợt 1 năm 2026 để tăng dung tích phòng lũ.

Hồ chứa nước Sông Ray có dung tích thiết kế 215,36 triệu m³
Hồ chứa nước Sông Ray có dung tích thiết kế 215,36 triệu m³

Hồ chứa nước Sông Ray có dung tích thiết kế 215,36 triệu m³, dung tích hiện tại là 191,884 triệu m³. Theo kế hoạch của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TPHCM, hồ Sông Ray sẽ vận hành xả nước từ ngày 27-9 đến ngày 7-10. Lưu lượng xả dự kiến dao động từ khoảng 27,5 đến 136 m³/s, tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước thực tế.

Theo UBND xã, hoạt động vận hành công trình nhằm tăng dung tích phòng lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray. Tuy nhiên, hoạt động này có thể ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản dọc bờ trái sông Ray (trên địa bàn xã Hồ Tràm).

Địa phương đã thông tin đến từng hộ dân ven sông để chủ động thu hoạch, bảo vệ tài sản và điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Đồng thời, nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc hoặc thực hiện các hoạt động trong khu vực hạ lưu công trình trong suốt thời gian công trình này xả nước.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Hồ chứa nước sông Ray phòng lũ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn