Khắc phục sự cố trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau phản ánh của Báo SGGP

Ngày 26-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã có văn bản gửi các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát, yêu cầu khẩn trương khắc phục các sự cố xói lở, đứt gãy rãnh thoát nước trên tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Dự án thành phần 1) sau phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đứt gãy rãnh thoát nước trên tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, tuyến chính Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có phần lớn nền đường đắp cao và diện tích mái taluy lớn. Trong cao điểm mùa mưa hiện nay, nguy cơ phát sinh xói lở, trượt mái taluy là rất cao, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu nền đường và chất lượng toàn công trình.

Một phần nội dung công văn phản hồi của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai về thông tin Báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh

Nhằm bảo đảm chất lượng công trình và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc, Giám đốc Ban Quản lý dự án chỉ đạo Phòng QLDA 1 phối hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu liên quan triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Trong đó, nhà thầu thi công cần khẩn trương rà soát toàn bộ phạm vi công việc của từng thành viên trong liên danh, đặc biệt là các đoạn nền đường đắp cao, mái taluy, rãnh thu nước mái taluy và khu vực xung quanh sông Buông để kịp thời phát hiện, xử lý các điểm có nguy cơ sạt trượt.

Sụt lún, hư hỏng tại dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đối với các vị trí đã xảy ra xói lở và hư hỏng hệ thống thoát nước (như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh), yêu cầu nhà thầu phải tập trung lực lượng khắc phục ngay trong ngày 28-9. Các công việc bao gồm: Gia cố mái taluy, bổ sung và sửa chữa hệ thống rãnh thu nước, trồng cỏ hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính và đường gom dân sinh hoặc triển khai giải pháp bảo vệ mái theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tránh để nước mặt tiếp tục gây xói lở.

Đơn vị tư vấn giám sát cũng cần tăng cường kiểm tra ngay toàn bộ hiện trường, đặc biệt là các hạng mục uy hiếp an toàn giao thông và an toàn công trình. Yêu cầu nhà thầu xử lý dứt điểm các tồn tại; đồng thời lập văn bản báo cáo kèm hình ảnh kết quả khắc phục gửi về Chủ đầu tư trong ngày 30-9.

Xói lở và hư hỏng hệ thống thoát nước đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Trước đó, ngày 25-9, Báo Sài Gòn Giải Phóng Online phản ánh tình trạng mưa lớn kéo dài khiến mái taluy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua khu phố Miễu, phường Phước Tân, TP Đồng Nai) bị xói lở nghiêm trọng. Đất đỏ tràn xuống lấp mương thoát nước, nhiều rãnh thoát nước bê tông bị nứt gãy, sụt lún, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực.

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PHÚ NGÂN