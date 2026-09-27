Cục Ngoại tuyến đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến (29-9-1961 – 29-9-2026) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: MINH HẢI

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, ngày 28-7-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia.

Nghị quyết cụ thể hóa tư duy mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định. Chủ trương, quan điểm của Đảng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm mới đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục Ngoại tuyến nói riêng.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Ngoại tuyến thống nhất nhận thức về trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của lực lượng, cũng như biện pháp ngoại tuyến trong kỷ nguyên mới.

Cục cần mở rộng phạm vi công tác ngoại tuyến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả quan điểm “an ninh chủ động” trong các mặt công tác ngoại tuyến.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tập trung xây dựng cục hiện đại, thật sự chính quy, tinh nhuệ, là “Tư lệnh” dẫn dắt sự phát triển, trưởng thành của lực lượng ngoại tuyến Công an nhân dân. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ cục 3 nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; làm chủ khoa học, công nghệ; tận tụy, sáng tạo, dũng cảm, hết lòng vì lý tưởng của Đảng và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: MINH HẢI

Theo báo cáo tại lễ kỷ niệm, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Ngoại tuyến đã trực tiếp triển khai và phối hợp thực hiện nhiều kế hoạch công tác đặc biệt, chuyên án, vụ án lớn, phức tạp; phối hợp ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động chống phá, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Cục Ngoại tuyến; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng 1 tập thể và trao Huân chương Chiến công hạng ba tặng 2 cá nhân thuộc cục do có thành tích xuất sắc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Cục Ngoại tuyến. Ảnh: Minh Hải

NGUYỄN HƯỞNG - MINH HẢI