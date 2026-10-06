Hôm nay 6-10, Trung bộ và Nam bộ mưa lớn

Hôm nay 6-10, Trung bộ là trọng tâm của vùng mưa lớn, sau đó vùng mưa có xu hướng mở rộng về phía Nam và kéo dài nhiều ngày. Bắc bộ trời khô ráo dần, đêm và sáng chuyển lạnh, có nơi 17 độ C.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do tác động của không khí lạnh gặp khối khí nóng, hôm nay, mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến TP Huế, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ đêm nay đến ngày 7-10, không khí lạnh tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng, trọng tâm chuyển xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 7-10, một dải hội tụ nhiệt đới (vùng giao thoa của các luồng gió trong khí quyển, tạo mây, hơi ẩm và mưa) hình thành trên Biển Đông, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao và không khí lạnh, có khả năng gây mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày ở Trung bộ. Người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Bắc bộ, hôm nay mây giảm dần, trời có nắng, ít mưa. Đêm 6-10, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Những ngày tới, Bắc bộ chủ yếu khô ráo, đêm và sáng lạnh, trưa chiều có nắng.

Tại Nam bộ, từ ngày 6 đến 7-10, mưa dông xuất hiện, thời gian mưa có thể bất chợt trong ngày. Một số nơi có mưa to đến rất to, trong đó các tỉnh miền Tây có khả năng là trọng tâm mưa lớn của khu vực.

Đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, TPHCM ngập nước trong cơn mưa chiều 4-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, tại TPHCM, trong ngày 6 và 7-10, một số thời điểm có mưa lớn, gây ngập cục bộ, nhất là vào giờ tan tầm. Các khu vực đô thị, vùng trũng thấp, nơi thoát nước kém cần đề phòng ngập. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

PHÚC HẬU