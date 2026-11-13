Sức sống cơ sở

Phường Tam Thắng: Góp phế liệu, gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em khó khăn

SGGPO

Mô hình “Ngôi nhà xanh” được triển khai tại 25 khu phố của phường Tam Thắng (TPHCM), giúp các chi hội phụ nữ gây quỹ từ bán phế liệu để trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ hội viên khó khăn.

Phường Tam Thắng: Góp phế liệu, gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em khó khăn
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NGUYỄN NAM

Từ khóa

Tam Thắng Phế liệu Gây quỹ phụ nữ trẻ em

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