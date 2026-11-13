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Thu nhận gần 3.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại khu vực Bình Dương

SGGPO

Ngày 13-11, tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM), Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Thu nhận gần 3.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại khu vực Bình Dương
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MINH DUY - XUÂN THI

Từ khóa

liệt sĩ sinh phẩm ADN Công an TPHCM phường Thủ Dầu Một mẫu ADN

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