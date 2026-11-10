Cần Giờ phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn

Ngày 10-11, UBND xã Cần Giờ, TPHCM tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch Cần Giờ trong không gian phát triển mới của TPHCM: Tầm nhìn, cơ hội và giải pháp phát triển bền vững”.