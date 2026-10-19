Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM kỷ niệm 45 năm thành lập

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến tập thể Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, với chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành; với kinh nghiệm, tâm huyết và sự tận tụy của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, giáo viên, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển trong giai đoạn mới.

Từ các lớp đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các câu lạc bộ, Nhà Văn hóa Phụ nữ đã góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến phụ nữ. Đây cũng là nơi chị em có thể học tập, phát triển năng lực cá nhân, nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao cây xanh chúc mừng Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM và Hội LHPN TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phụ nữ với cuộc sống" đến tác giả. Ảnh: THÁI PHƯƠNG Dịp này, ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” lần thứ XVIII năm 2026 tổng kết và trao 16 giải thưởng đến các tác giả xuất sắc. Cuộc thi nhận được gần 4.200 tác phẩm tham dự, Hội đồng giám khảo đã chọn 105 tác phẩm của 86 tác giả để trao giải và trưng bày. Triển lãm ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” kéo dài đến ngày 29-10.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Hội LHPN TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

THÁI PHƯƠNG