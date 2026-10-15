Chiều 14-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, tham dự Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước lần thứ 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chiều 14-10. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaisone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua, nhất là việc duy trì ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh và nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Lào ra khỏi danh sách các nước kém phát triển trong năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược; duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đánh giá Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaisone trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

* Tại cuộc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đại tướng Tea Seiha trong việc triển khai nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Campuchia và hợp tác giữa hai quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quân đội và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Campuchia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia; đề nghị phía Campuchia tiếp tục phối hợp thực hiện công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả, trong đó tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn và khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước; nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được; đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD.

Chiều 14-10, cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra tại Hà Nội. Đồng chủ trì có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã dự và chỉ đạo diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026, với đề mục “Lực lượng phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão”.

TRẦN BÌNH - ĐỖ TRUNG - TTXVN