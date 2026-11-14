Giải pháp tối ưu thời gian làm răng sứ cho Kiều bào về nước đón Tết 2027

Tranh thủ dịp Tết về nước, nhiều kiều bào muốn làm răng sứ nhưng e ngại thời gian eo hẹp? Khám phá ngay giải pháp từ Nha Khoa Kim để sở hữu nụ cười tự nhiên, an toàn và tối ưu lịch trình.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển nha khoa du lịch giữa Nha Khoa Kim và Công ty TNHH Công nghệ VNTrip

Sắp xếp lộ trình từ xa, thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ

Để hành trình điều trị diễn ra xuyên suốt và tiết kiệm thời gian, trước khi khởi hành, khách hàng có thể gửi trước hình ảnh răng cùng lịch trình bay. Dựa trên thông tin này, Nha Khoa Kim sẽ ưu tiên bố trí lịch khám ngay khi khách đến Việt Nam.

Đồng thời, thông qua mạng lưới đối tác VNTrip, phòng khám còn hỗ trợ khách hàng đặt chỗ lưu trú gần nơi điều trị và sắp xếp xe đưa đón, gạt bỏ nỗi bận tâm tìm kiếm khách sạn để kiều bào duy trì sự thư thái trong suốt chuyến đi.

Công nghệ số - Chìa khóa tối ưu thời gian chờ đợi

Bước vào quá trình điều trị, chìa khóa giúp rút ngắn thời gian rõ rệt nhất chính là công nghệ số. Thay vì lấy dấu bằng vật liệu cao su truyền thống, 100% khách hàng làm răng sứ tại đây được quét dấu hàm bằng máy Scan 3D thế hệ mới.

Dữ liệu khoang miệng sẽ được chuyển thẳng về nhà máy răng sứ nội bộ Labo A&B đạt chuẩn ISO 13485:2016. Hệ sinh thái sản xuất khép kín này không chỉ kiểm soát gắt gao chất lượng đầu ra mà còn đẩy nhanh tốc độ chế tác còn 8 giờ, đáp ứng hoàn hảo cho những lịch trình gấp rút.

Tiêu chuẩn “sứ sạch”, tỷ lệ vàng và minh bạch truy xuất

Yếu tố thẩm mỹ và bảo vệ sức khỏe nguyên bản luôn được đặt lên hàng đầu. Bác sĩ tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa răng thật, thiết kế nụ cười cá nhân hóa theo tỷ lệ vàng 1,618 nhằm mang lại sự hài hòa với form mặt, màu da và dáng môi.

Đặc biệt, với tiêu chuẩn “Răng sứ sạch”, hệ thống sử dụng phôi sứ chính hãng nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Áo (chứng nhận FDA, CE), không lẫn tạp chất gây hại. Khách hàng có thể chủ động tra cứu nguồn gốc vật liệu và xem thẻ bảo hành điện tử qua MiniApp mọi lúc, mọi nơi. Quá trình thực hiện cũng luôn tuân thủ quy trình vô trùng 8 bước một chiều khép kín, hạn chế rủi ro lây nhiễm chéo.

Nụ cười khách hàng Phương Uyên, Việt kiều Đài Loan, sau khi dán sứ Veneer tại Nha Khoa Kim: Sử dụng sứ chính hãng, tinh khiết, mang lại vẻ đẹp tự nhiên và an toàn dài lâu

Chất lượng được kiểm chứng bởi các tổ chức uy tín

Chất lượng y khoa của Nha Khoa Kim không chỉ là cam kết mà được chứng minh bằng thực tế: 13 kỳ liên tiếp dẫn đầu bảng đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TPHCM công bố. Hệ thống vinh dự đạt giải Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 ở hạng mục Y tế thông minh, là đối tác toàn cầu của Harvard Business School và nhận 25 triệu USD đầu tư từ quỹ ABC Impact (Temasek and Temasek Trust, Singapore).

Ai có kế hoạch làm răng sứ dịp cuối năm hãy liên hệ Nha Khoa Kim ngay hôm nay để thiết kế phác đồ phù hợp, sẵn sàng rạng rỡ đón nụ cười mới trong quỹ thời gian được tối ưu nhất.