Khẩn trương dặm vá “ổ gà” trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Sau phản ánh của người dân và báo chí, các vị trí hư hỏng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang được khẩn trương dặm vá, khắc phục tạm thời để bảo đảm an toàn giao thông.

Vá tạm hàng loạt “ổ gà” trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 28-9, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công ty CP Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 huy động nhân lực, phương tiện sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng.

Theo ghi nhận, hàng chục “ổ gà” trên tuyến đang được dặm vá. Tại các đoạn qua xã Hải Ninh và xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), nơi xuất hiện nhiều hố sâu, lực lượng thi công dùng máy cắt xử lý phần mặt đường hư hỏng, sau đó trám nhựa, hoàn trả mặt đường.

Sáng 28-9, nhiều công nhân đang dặm vá các vị trí hư hỏng trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1, cho biết dự kiến trong ngày 28-9, toàn bộ vị trí hư hỏng sẽ được khắc phục tạm thời. Sau đó, đơn vị tiếp tục xử lý dứt điểm bằng phương án cào bóc, thảm lại bê tông nhựa, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đoạn đường cao tốc qua xã Hải Ninh (tỉnh Lâm Đồng) được phân luồng để xử lý các "ổ gà" vào sáng 28-9

Trước đó, ngày 22-9, Báo SGGP có bài viết “Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lại xuất hiện nhiều ‘ổ gà’, chi chít điểm dặm vá”, phản ánh mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, điểm lõm và các vị trí dặm vá nhô cao, không bằng phẳng.

Hàng loạt vị trí mặt đường bị hư hỏng đang được khắc phục tạm thời

Tuyến cao tốc cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 90km/giờ nên tình trạng mặt đường hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số phương tiện bị hư hỏng khi sụp “ổ gà”.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) bị hư hỏng

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, đi qua tỉnh Lâm Đồng, được đưa vào khai thác từ tháng 5-2023, có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

TIẾN THẮNG