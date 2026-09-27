Phú Quốc đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk (Nga)

Du khách từ Krasnoyarsk (Liên bang Nga) được chào đón nồng nhiệt khi đến Phú Quốc

Chuyến bay mang số hiệu VJ2867 hạ cánh lúc 7 giờ 30 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là chuyến bay đầu tiên đưa khách Nga từ Krasnoyarsk đến Phú Quốc trong đợt du lịch mùa đông năm nay. Tại khu vực ga quốc tế, hành khách được chào đón nồng nhiệt bằng chương trình múa lân, tặng hoa và quà lưu niệm.

Nga là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Phú Quốc trong đợt du lịch mùa đông. Các đường bay thẳng từ Nga đến đảo Phú Quốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của du khách trong mùa đông.

Thông tin về thị trường du khách Nga, đại diện Anex Tour Vietnam cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa này. Lượng khách dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng theo từng chu kỳ, hướng tới nâng cao chỉ tiêu trong năm sau và từng bước khai thác du lịch quanh năm tại Đảo Ngọc.

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong 9 tháng của năm 2026, đặc khu Phú Quốc đón hơn 8,5 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 60%; trong đó, du khách đến từ Nga tăng trưởng ổn định qua từng năm. Còn trên địa bàn toàn tỉnh An Giang, đón trên 23,4 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt gần 94% kế hoạch năm 2026

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