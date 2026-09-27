Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần khó nhất đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ngày 27-9, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng, dài 68km. Đến ngày 25-9, các địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 72%, chi trả bồi thường 731/960 tỷ đồng.

Hiện 4 gói thầu xây lắp của dự án đang được triển khai tại các khu vực đã có mặt bằng. Các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, mở đường công vụ, dựng lán trại và chuẩn bị thi công các hạng mục trên tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 2, hàng đầu từ trái sang) kiểm tra dự án. Ảnh: KIM LOAN

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vị trí còn vướng. Với các trường hợp chênh lệch giữa hồ sơ đất đai và hiện trạng sử dụng, cần kiểm tra thực địa, vận dụng hợp lý chính sách bồi thường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu rà soát phương án thi công, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”. Việc thi công ban đêm phải thực chất, có khối lượng, sản phẩm cụ thể. Riêng hầm Mang Yang, phấn đấu trong 1 tháng tiếp cận cửa hầm và bắt đầu khoan hầm.

Các đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng, khối lượng, vật liệu và quy trình thi công. Đồng thời, xác nhận kịp thời khối lượng hoàn thành để nghiệm thu, thanh toán, giải ngân.

Thi công cầu vượt sông Kôn thuộc dự án thành phần số 2, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh Gia Lai sẽ bảo đảm nguồn vốn cho dự án. Khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu đến đâu sẽ tập trung giải ngân, thanh toán kịp thời đến đó, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án thành phần 2 đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là đoạn tuyến có quy mô kỹ thuật phức tạp, với 2 cầu cấp đặc biệt và 2 hầm cấp đặc biệt xuyên đèo An Khê và đèo Mang Yang.

NGỌC OAI