Chiều 15-10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí, khởi động cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm chia sẻ thông tin về cuộc thi. Ảnh VĂN TUYẾN

Ông Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, cho biết, tiếp nối hành trình 30 năm, cuộc thi hướng tới diện mạo, quy mô và tinh thần mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống âm nhạc. Ban tổ chức chú trọng tìm kiếm những giọng ca có thực lực, bản sắc và khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Một trong những điểm mới của mùa giải năm nay là tuyển chọn qua video ngay từ vòng sơ khảo. Thí sinh gửi video từ ngày 12-10 đến hết ngày 12-11, không phải đến Hà Nội ở vòng tuyển chọn đầu tiên. Video phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh, nhằm đánh giá thực chất giọng hát.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31-12-2026. Thí sinh đăng ký theo 4 phong cách: thính phòng; dân gian; âm nhạc đương đại; sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh các dòng nhạc truyền thống, cuộc thi tiếp nhận nhiều thể loại đương đại như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Indie, Hip-hop/Rap và EDM có phần hát trực tiếp.

Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ thông tin với báo chí. Ảnh VĂN TUYẾN

Theo kế hoạch, khoảng 200 thí sinh được chọn qua vòng sơ khảo đầu tiên để dự vòng sơ khảo tiếp theo, sau đó chọn 60 thí sinh vào bán kết. Từ vòng bán kết, 30 thí sinh giành quyền vào chung kết, gồm 24 người do ban giám khảo lựa chọn và 6 người được khán giả bình chọn qua nền tảng số.

Sau 3 đêm chung kết phong cách, 12 giọng ca xuất sắc sẽ tranh tài tại đêm chung kết xếp hạng và trao giải, dự kiến diễn ra ngày 28-12.

Cuộc thi kết hợp đánh giá chuyên môn của ban giám khảo với bình chọn của khán giả theo quy chế riêng. Ban tổ chức cũng định hướng tạo cơ hội cho các thí sinh nổi bật tham gia chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa và phát triển nội dung trên nền tảng số, tiếp tục đồng hành với nghệ sĩ sau cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt với tiền mặt và 1 ô tô điện VinFast VF5 Plus; 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba; 2 giải chuyên đề “Giọng hát đương đại nổi bật” và “Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng”, kèm quà tặng xe máy điện VinFast.

VĨNH XUÂN