Dự kiến ngày 1-12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Khai thác khách trung chuyển (quá cảnh, nối chuyến) đến Việt Nam - Cơ hội và giải pháp đối với Thủ đô Hà Nội”.

Lượng khách nối chuyến tăng nhanh

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp khai thác hiệu quả dòng khách trung chuyển, góp phần thúc đẩy du lịch và các ngành dịch vụ của Thủ đô.

Du khách quốc tế khám phá không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Theo số liệu thống kê, lượng hành khách nối chuyến qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2023 đạt 224.848 lượt, năm 2024 đạt 271.160 lượt và năm 2025 đạt 397.688 lượt. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách nối chuyến đạt 412.613 lượt, vượt tổng số của cả năm 2025.

Năm 2025, Hà Nội đón 33,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 7,9 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 134.500 tỷ đồng. Với hệ thống di sản, văn hóa, ẩm thực, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành phong phú, Hà Nội có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm dành riêng cho khách trung chuyển.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao việc tổ chức hội thảo, đây là chủ đề có tính thời sự, gắn với yêu cầu mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có và tìm kiếm động lực mới cho kinh tế Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: KHẮC HIẾU

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trung chuyển hàng không không chỉ là hoạt động vận hành của sân bay hay hãng hàng không, mà còn mở ra một phân khúc dịch vụ và thị trường điểm đến. Nhiều quốc gia, thành phố đã phát triển các dịch vụ tham quan, lưu trú, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa dành cho hành khách có thời gian quá cảnh, nối chuyến phù hợp.

Đối với Hà Nội, đây là hướng đi có nhiều tiềm năng. Thủ đô có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cửa ngõ hàng không quan trọng của miền Bắc, đồng thời có vị trí kết nối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan và ẩm thực phong phú có thể tạo nên những trải nghiệm đặc trưng trong thời gian ngắn.

Thiết kế sản phẩm du lịch phù hợp

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, khai thác khách trung chuyển cần được xác định là hướng phát triển liên ngành, trong đó du lịch giữ vai trò kết nối, xây dựng sản phẩm; hàng không và sân bay là đầu mối tiếp cận khách; giao thông bảo đảm khả năng di chuyển; văn hóa, di sản, ẩm thực, thương mại và dịch vụ tạo nên trải nghiệm.

"Để khai thác hiệu quả phân khúc này, các sản phẩm cần được thiết kế phù hợp với quỹ thời gian và nhu cầu thực tế của hành khách. Với nhóm khách có ít thời gian, có thể phát triển các trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, mua sắm tại những địa điểm thuận tiện", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu.

Khách có thời gian lưu trú dài hơn có thể lựa chọn city tour kết nối hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và một số điểm di sản. Với hành khách nối chuyến qua đêm, có thể xây dựng các gói dịch vụ kết hợp tham quan, lưu trú và trải nghiệm văn hóa, hoạt động buổi tối.

Du khách tại nhà ga sân bay Nội Bài. Ảnh: PHAN CÔNG

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong lưu ý, mỗi sản phẩm phải xác định rõ thời lượng, lịch trình, phương tiện, giá bán, dịch vụ đi kèm và thời điểm đưa khách trở lại sân bay. Không nên bố trí quá nhiều điểm đến trong hành trình ngắn, làm tăng thời gian di chuyển và nguy cơ trễ chuyến. Chất lượng sản phẩm cần được đánh giá bằng sự thuận tiện, an toàn, đúng giờ và mức độ hài lòng của du khách.

Bên cạnh đó, giao thông kết nối giữa Nội Bài với khu vực trung tâm là yếu tố quan trọng. Thành phố cần nghiên cứu các gói vận chuyển chuyên biệt, có điểm đón, trả khách rõ ràng, giá cả minh bạch, thông tin đa ngôn ngữ và phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc hoặc thay đổi lịch trình.

Khách du lịch thưởng thức ẩm thực tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: THANH LOAN

Hà Nội cần khai thác tốt hơn giá trị văn hóa, di sản, phố nghề, ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản địa phương. Đây là những sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, mua sắm của khách trung chuyển, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.