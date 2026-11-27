Nhiều đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ thế giới đã có mặt tại lễ hội ẩm thực Hà Nội. Ảnh: NAM NGUYỄN

Sáng 27-11, Lễ hội Ẩm thực quốc tế - Hanoi Firebeat 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang chia sẻ, ẩm thực là một trong những lý do quan trọng khiến du khách lựa chọn Thủ đô. Những năm gần đây, ẩm thực Hà Nội ngày càng được quốc tế ghi nhận. Mỗi món ăn của Hà Nội đều chứa đựng những giá trị về lịch sử, phong tục, lối sống và cốt cách người Tràng An được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Hà Nội xác định giá trị của ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Phát huy giá trị ẩm thực chính là chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp.

Các đầu bếp với màn biểu diễn kỹ thuật nướng tại lễ hội. Ảnh: NAM NGUYỄN

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội mong muốn Lễ hội Ẩm thực quốc tế - Hanoi Firebeat sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác giữa các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch. Hà Nội hướng tới tổ chức sự kiện thường niên, trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch mang bản sắc riêng của Thủ đô.

Cùng với nhiều đầu bếp quốc tế có mặt tại sự kiện, đầu bếp Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ thế giới, khu vực châu Á và Đông Âu, cho rằng đây chính là cơ hội để các đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, khám phá những món ăn Việt. “Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp đáng kể cho văn hóa BBQ thế giới. Mỗi chúng ta khi trở về đều mang theo một phần tinh hoa ẩm thực Việt Nam”, ông Don David nói, đồng thời bày tỏ mong muốn trở lại lễ hội vào năm 2027.

Khu vực bếp nướng. Ảnh: NAM NGUYỄN

Trong chương trình khai mạc, 26 đầu bếp thuộc Hiệp hội Đầu bếp thế giới đã có màn trình diễn kỹ thuật chế biến món nướng đầy ấn tượng.

Kéo dài đến ngày 29-11, lễ hội có quy mô 43.000m² với hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế, giới thiệu tới thực khách hơn 2.000 món ăn. Trong đó có thịt bò hun khói kiểu Texas (Mỹ), picanha (Brazil), asado (Argentina) và các món nướng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... Việt Nam giới thiệu tại lễ hội những món ăn đặc trưng, trong đó có gà đồi nướng mắc khén và một số món nướng khác.

Khu vực bán thực phẩm, nông sản trong nước. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tại đây, ẩm thực Thủ đô được giới thiệu tại không gian Hanoi Heritage - Vị Hà Nội với Toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô. Toa tàu 2 tầng lấy cảm hứng từ ngôi chợ hơn 130 năm tuổi, phục vụ các món ngon Hà Nội và giới thiệu nghệ thuật hát xẩm. Du khách cũng có dịp xem các nghệ nhân nướng chả, tráng bánh cuốn, pha cà phê và nghe những câu chuyện về nghề...

Không khí lễ hội ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026

Lễ hội mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.

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