Sáng 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” đang được khẩn trương hoàn tất. Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng, hứa hẹn mang đến màn trình diễn mãn nhãn trong đêm hội chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Pháo hoa rực rỡ trong buổi tổng duyệt đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Theo ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), hệ thống pháo hoa sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất, được đồng bộ theo nhạc, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa.

Trận địa pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: BTC

Cùng với công tác chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa, ngay từ sáng sớm, các lực lượng phục vụ chương trình đã có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Dự kiến chương trình pháo hoa sẽ kéo dài 17 phút

Sẵn sàng màn bắn pháo hoa tại Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: BTC

Công tác vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh các công trình phụ trợ, sẵn sàng đón khán giả.

Rà soát, kiểm tra an ninh chuẩn bị cho chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” dự kiến diễn ra tối 24-11, là tâm điểm của Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, đồng thời chào mừng kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 – 24-11-2026).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

VĨNH XUÂN