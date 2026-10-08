15 vở diễn hội tụ tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Sáng 8-10, Sở VH-TT-DL Hà Nội gặp gỡ báo chí giới thiệu Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 23-10. Liên hoan quy tụ 15 vở diễn thuộc nhiều loại hình sân khấu của 15 đơn vị nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu về liên hoan. Ảnh: NGỌC TÚ

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, liên hoan có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Hà Tĩnh...

15 vở diễn thuộc các loại hình kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và dân ca kịch Nghệ Tĩnh. Nội dung tác phẩm đa dạng, tập trung phản ánh đời sống xã hội, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội.

Ban tổ chức cung cấp thông tin về Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: NGỌC TÚ

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội mong muốn liên hoan không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm chất lượng nghệ thuật mà còn đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng. Giá trị của mỗi vở diễn không chỉ dừng lại ở các đêm diễn tại nhà hát mà cần tiếp tục lan tỏa qua các chương trình phục vụ nhân dân, truyền hình và nền tảng số.

Chia sẻ với báo chí, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Nguyễn Đăng Chương nhận định, liên hoan là dịp để nghệ sĩ các loại hình sân khấu giao lưu, học hỏi và làm giàu thêm phương thức sáng tạo. Cùng với việc giới thiệu 15 vở diễn, liên hoan còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp cận những phương thức biểu đạt mới.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Sự kiện bắt đầu từ năm 2014 với tên gọi Liên hoan Sân khấu Thủ đô và từ năm 2024 được mở rộng quy mô, có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật từ nhiều địa phương trên cả nước.

VĨNH XUÂN