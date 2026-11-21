Sáng 21-11, tại sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Tại buổi lễ có nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Video: THUẬN AN

Theo ban tổ chức, sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24-11, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 – 24-11-2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: VIẾT THÀNH

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.



Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24-11-1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Việc Bộ Chính trị xác định ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VIẾT THÀNH

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, văn hóa bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đồng thời định hướng những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội.

"Phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng tiến bộ xã hội, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.

Tại buổi lễ có nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Ảnh: THUẬN AN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, là Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình và thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, con người là đầu tư cho tương lai, đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển.

Hà Nội cũng chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, khơi dậy sức sáng tạo và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa.

Đoàn diễu hành trong trang phục cổ truyền. Ảnh: THUẬN AN

Đại diện các xã tham gia diễu hành

NGUYỄN HƯỞNG