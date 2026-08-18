Khởi tố, bắt tạm giam nhóm chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Chiều 18-8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can, lệnh bắt bị can để điều tra về các tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan ANĐT Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh bắt các bị can. Ảnh: CÔNG AN TP ĐỒNG NAI

Các bị can gồm: Trần Thanh Phong (sinh năm 1995, trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai); Phạm Văn Minh (sinh năm 2008, trú xã Long Hà, TP Đồng Nai); Phạm Thanh Sang (sinh năm 2004, trú xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) và Trương Trường Chinh (sinh năm 2003, trú xã Tân Lợi, TP Đồng Nai).

Các quyết định, lệnh của Cơ quan ANĐT đã được Viện KSND TPĐồng Nai phê chuẩn thi hành.

Trước đó, ngày 17-4-2026, Cơ quan ANĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Minh Thương (sinh năm 2001, trú xã Long Hà, TP Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan chức năng phát hiện ngoài thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng quân dụng, bị can Hồ Minh Thương đã liên hệ, trao đổi với những đối tượng nêu trên đặt mua các bộ phận của súng, sau đó thực hiện hành vi chế tạo, lắp ráp thành súng quân dụng hoàn chỉnh để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Tính từ ngày 1-1-2025 đến tháng 5-2026, Cơ quan ANĐT Công an TP Đồng Nai đã tiếp nhận, khởi tố, điều tra 87 vụ án, 93 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng”, thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại, dao có tính sát thương cao và đạn quân dụng. Cơ quan ANĐT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không chế tạo, tự lắp ráp, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép và hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

XUÂN TRUNG