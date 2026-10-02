Bắt Giám đốc Công ty bán đồng hồ Rolex, Hublot, Cartier... giả

Lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty Dwatch có nhiều đồng hồ, trang sức giả các nhãn hiệu Hermès, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot…, với tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trung Du, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dwatch (số 200-200A đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì), để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Công an khởi tố ông Du về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Ảnh: KIẾN VĂN

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM phát hiện công ty có dấu hiệu kinh doanh đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Lực lượng chức năng theo dõi, khai thác dấu vết trên không gian mạng, dữ liệu điện tử, phân tích dòng tiền; đồng thời thu mẫu giám định, xác minh hoạt động giao nhận để làm rõ phương thức hoạt động.

Số lượng đồng hồ giả bị phát hiện rất lớn. Ảnh: KIẾN VĂN

Sau khi củng cố chứng cứ, PC03 phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra đột xuất Công ty Dwatch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn đồng hồ, trang sức, phụ kiện chưa qua sử dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như Hermès, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot… Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: KIẾN VĂN

Tại cơ quan công an, Trần Trung Du khai thành lập công ty từ tháng 1-2025. Dù biết các nhãn hiệu trên đã được bảo hộ tại Việt Nam, Du vẫn công khai đăng tải thông tin, hình ảnh sản phẩm trên website, Facebook, Zalo để rao bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

NGUYỄN TÂN