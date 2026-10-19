Pháp luật

Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 200 kg cà phê bột giả

SGGPO

Ngày 19-10, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Quang (sinh năm 1954, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

dsc00092.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, ngày 3-10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng (phường Hội Phú).

Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh cà phê bột mang nhãn hiệu T.T. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.

Qua giám định, cơ quan chức chức năng xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm trên là hàng giả.

img_4228.jpg
Số cà phê bột giả bị tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai
Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

giả cà phê bột Gia Lai cà phê bột

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn