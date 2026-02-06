Khởi tố hai vợ chồng chủ doanh nghiệp có dấu hiệu sản xuất cà phê bột giả

Ngày 6-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và đấu tranh thành công chuyên án sản xuất cà phê giả trên địa bàn thành phố.

Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: CACC

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường khi giá nguyên liệu cà phê tăng cao, nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán, nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện các sản phẩm cà phê bột được chào bán với giá rẻ cho quầy tạp hóa và các quán cà phê vỉa hè.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Lãnh đạo Công an thành phố để chỉ đạo xác minh, đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1974 , trú phường Thanh Khê) và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (sinh năm 1972, trú phường An Khê) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Mặc dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê.



Các đối tượng đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Ngày 6-2, Ban chuyên án đã triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ hai đối tượng chủ mưu, khám xét 5 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây của TP Đà Nẵng và phường Phú Thọ Hòa, TPHCM

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

PHẠM NGA