Pháp luật

An Giang: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, chế biến gần 10 tấn cà phê giả

SGGPO

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cà phê bột giả).

1JOITFS5V_5OLS0U.jpeg
Đối tượng Đỗ Văn Quý tại cơ quan công an

Trước đó, lực lượng công an phát hiện cơ sở cà phê “Văn Quý 7777” của Quý sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, bán ra thị trường từ 80.000 đồng/kg đến 100.000 đồng/kg. Khám xét cơ sở của Quý, lực lượng chức năng thu giữ 79,5kg cà phê thành phẩm, 1.092kg nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất.

1JOITFRKF_5OLS0U.jpeg
Cà phê giả được cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở sản xuất của Đỗ Văn Quý

Qua điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay. Cơ quan công an đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan
LÊ QUỐC

Từ khóa

Cà phê giả Đỗ Văn Qúy An Giang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn