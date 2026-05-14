An Giang: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, chế biến gần 10 tấn cà phê giả

Trước đó, lực lượng công an phát hiện cơ sở cà phê “Văn Quý 7777” của Quý sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, bán ra thị trường từ 80.000 đồng/kg đến 100.000 đồng/kg. Khám xét cơ sở của Quý, lực lượng chức năng thu giữ 79,5kg cà phê thành phẩm, 1.092kg nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất.
Qua điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay. Cơ quan công an đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.