Khánh Hòa: Khởi tố chủ cơ sở “hô biến” bột đậu nành thành cà phê giả

Từ bột đậu nành rang tẩm hương cà phê giá rẻ, một chủ hộ kinh doanh ở Lâm Đồng đã “hô biến” thành cà phê thương hiệu để bán lưu động tại nhiều địa phương, thu lợi bất chính.

Ngày 26-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Hiệp (37 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Hiệp là chủ một hộ kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng. Đầu năm 2026, nhận thấy việc tiêu thụ cà phê mang lại lợi nhuận cao, Hiệp đã nảy sinh ý định làm giả sản phẩm để kiếm lời. Hiệp liên hệ với một cơ sở sản xuất thực phẩm tại TPHCM đặt gia công 300kg bột đậu nành rang, tẩm hương cà phê với giá chỉ 36.000 đồng/kg.

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Hiệp

Sau đó, Hiệp đặt mua bao bì in sẵn nhãn hiệu “Huỳnh Gia - pha phin truyền thống” theo thiết kế riêng, rồi đóng gói thành phẩm loại 500g/gói để tạo vỏ bọc như cà phê thật. Khi hoàn tất, Hiệp thuê nhân viên vận chuyển số hàng này đi bán lưu động tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng và Khánh Hòa. Trong quá trình chào bán, nhóm này quảng cáo đây là cà phê nguyên chất mang thương hiệu “Huỳnh Gia”, với giá 80.000 đồng/kg, cao hơn gấp đôi giá vốn.

Tang vật thu giữ

Ngày 30-4, khi hai nhân viên của Hiệp chở số hàng giả đến bán cho người dân tại xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) thì bị lực lượng công an địa phương phát hiện, kiểm tra. Tại hiện trường, công an thu giữ 280 gói cà phê bột thành phẩm, loại 500g/gói, tổng trọng lượng 140kg.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm do cơ sở của Hiệp đóng gói, phân phối ra thị trường đều là hàng giả, không phải cà phê. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

TIẾN THẮNG