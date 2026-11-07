Năm học 2026-2027, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào từng lớp học. Hoạt động không chỉ nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh mà qua đó lan tỏa phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác sôi nổi trong các trường học.

Học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Lương Định Của (phường Bàn Cờ, TPHCM) tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của lớp

Tại Trường Tiểu học Lương Định Của (phường Bàn Cờ, TPHCM), năm học 2026-2027, Chi đoàn giáo viên truờng ra mắt Công trình Thanh niên với tên gọi “Mỗi lớp học - Một không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Với mong muốn lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong từng giờ học, mỗi lớp học xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều hình thức sinh động như: trưng bày hình ảnh, sách, tư liệu, sản phẩm học tập về Bác; tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với thực tế học tập của học sinh. Thông qua đó, mỗi câu chuyện, lời dạy của Bác trở nên gần gũi hơn với học sinh, tạo động lực chuyển hóa thành những việc làm phù hợp lứa tuổi của các em.

Học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Lương Định Của (phường Bàn Cờ, TPHCM) tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của lớp

Thầy Châu Hiền Đức, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Lương Định Của cho biết, mô hình được xác định theo hướng “không gian nhỏ – giá trị lớn”. Việc học tập và làm theo Bác không dừng lại ở nhận biết hay ghi nhớ mà từng bước trở thành thói quen, cách ứng xử và hành động cụ thể của mỗi học sinh như: chăm chỉ học tập, sống trung thực, biết yêu thương và chia sẻ, đoàn kết với bạn bè, lễ phép với thầy cô, thực hành tiết kiệm, có ý thức trách nhiệm với tập thể, biết quan tâm đến cộng đồng...

"Mỗi không gian không chỉ là nơi trưng bày, mà trở thành môi trường để học sinh học tập, trải nghiệm và thực hành những việc tốt mỗi ngày, qua đó góp phần cùng nhà trường xây dựng môi trường giáo dục giàu giá trị văn hóa, nhân ái và trách nhiệm", thầy Châu Hiền Đức bày tỏ.

Với cách làm tương tự, Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác qua Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong từng lớp học.

Tại lớp 8TC3, Trường THCS Phạm Hữu Lầu, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gồm góc tri thức, không gian nghệ thuật và không gian số thông minh. Trong đó, góc tri thức là nơi lưu giữ những cuốn sách quý, những câu chuyện cảm động về cuộc đời và sự nghiệp bôn ba cứu nước của Bác.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại lớp 8TC3, Trường THCS Phạm Hữu Lầu

Không gian nghệ thuật trưng bày các bức tranh vẽ do chính các thành viên trong lớp phác họa và trưng bày. Riêng không gian số thông minh bắt nhịp xu thế chuyển đổi số với mã QR tích hợp kho sách điện tử và tư liệu lịch sử về Bác.

Còn với lớp 9T5, Trường THCS Phạm Hữu Lầu, học sinh duy trì việc tìm đọc, sưu tầm và chia sẻ các đầu sách hay về Bác để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác.

Học sinh lớp 9T5, Trường THCS Phạm Hữu Lầu đọc các đầu sách hay về Bác

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, 100% trường học trên địa bàn TPHCM xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều trường kết hợp không gian vật thể (góc trưng bày, tủ sách, cây xanh, bảng biểu) và không gian số (ứng dụng công nghệ thực tế ảo AR/VR, triển lãm trực tuyến), tạo ra môi trường học tập thân thiện, sáng tạo, lan tỏa các giá trị đạo đức đến học sinh.

THU TÂM