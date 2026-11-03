Nhộn nhịp hoạt động khởi động tháng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Khởi động tháng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trường học trên địa bàn TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để giáo dục học sinh tinh thần tôn sư trọng đạo, biết ơn thầy cô giáo thông qua hành động thiết thực.

Học sinh Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây) tham gia chuyên đề "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy"

"Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy"

Tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 không chỉ là tri ân thầy cô giáo ở trường mà tri ân cả cha, mẹ - những người thầy đầu tiên ở gia đình. Đó là thông điệp của buổi sinh hoạt chuyên đề "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy" do Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây) tổ chức đầu tuần qua.

Nhằm giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn về sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ và sự tận tâm dạy dỗ của thầy cô, chuyên gia giáo dục Lê Văn Kết đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động và ý nghĩa về tình cảm gia đình cũng như mối quan hệ thầy - trò.

Học sinh Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây) tham gia chuyên đề "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy"

Võ Ngọc Thảo, học sinh khối 10, Trường THPT Gia Định bày tỏ: "Bản thân em và nhiều bạn trong lớp rất khó nói chuyện với cha mẹ do khoảng cách về suy nghĩ, các mối quan tâm, cha mẹ quá bận rộn với công việc. Sau khi tham dự chuyên đề, em nhận ra mình chưa hiểu hết vất vả của cha mẹ, và lòng biết ơn đôi khi chỉ thể hiện bằng một câu hỏi han, một sự quan tâm cũng đủ khiến cha mẹ vui lòng".

Tự hào truyền thống của nhà trường

Cũng với mục tiêu hướng về tháng tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (phường Bàn Cờ, TPHCM) tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Tìm hiểu truyền thống nhà trường".

Thông qua hình thức hỏi đáp với nhiều phần quà hấp dẫn, học sinh được ôn lại truyền thống của ngôi trường đang theo học, đồng thời bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của bản thân khi là một mảnh ghép của Trường Tiểu học Phan Đình Phùng.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (phường Bàn Cờ, TPHCM) tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Tìm hiểu truyền thống nhà trường"

Đặc biệt, tại phân hiệu 2 của trường, các thầy cô khối 5 phát động chuỗi sự kiện với chủ đề "Tôn sư trọng đạo", học sinh tích cực dành tặng những bông hoa điểm 10 và việc làm tốt để tri ân các thầy cô trong tháng 11.

Sôi nổi các hội thi văn nghệ

Ở cấp THPT, hòa chung không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tuần qua, Trường THPT An Lạc (phường An Lạc) tổ chức vòng sơ loại Hội thi văn nghệ cấp trường năm học 2026-2027.

Đến với hội thi, học sinh các lớp đã mang đến nhiều tiết mục biểu diễn sôi động, mang màu sắc riêng. Từ những điệu múa uyển chuyển trên nền nhạc dân ca đương đại đến các tiết mục nhảy hiện đại, các bạn học sinh đã mang đến sân trường những phần trình diễn đầy năng lượng, sáng tạo và đầy cảm xúc.

Học sinh Trường THPT An Lạc (phường An Lạc) tham gia vòng sơ loại Hội thi văn nghệ cấp trường năm học 2026-2027

Ngày 2-11, vòng sơ loại khép lại để chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết. Đại diện các lớp đều cho biết, không phải tiết mục nào cũng được bước tiếp vào vòng trong nhưng mỗi lớp đã có chiến thắng của riêng mình, chiến thắng của tinh thần đồng đội và những kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên.

Học sinh Trường THPT An Lạc (phường An Lạc) tham gia vòng sơ loại Hội thi văn nghệ cấp trường năm học 2026-2027

Có thể nói tháng 11 hàng năm là tháng các trường học tổ chức nhiều hoạt động nhất trong năm học. Bên cạnh các hoạt động tri ân, tôn vinh thầy cô giáo, trường học còn tổ chức nhiều sân chơi cho học sinh để qua đó giáo dục học sinh lòng biết ơn, tinh thần tôn sư trọng đạo, biết trân quý những tháng ngày học tập sôi nổi dưới mái trường phổ thông.

THU TÂM