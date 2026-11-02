Gần 99% trường học TPHCM tổ chức ăn bán trú, trên 91% dạy học 2 buổi/ngày

Năm học 2026-2027, TPHCM có 2.374 trường tổ chức bữa ăn bán trú, tỷ lệ 98,83%. Tổng số trường dạy học 2 buổi/ngày là 1.169 trường, cả trong và ngoài công lập, tỷ lệ 91,47%.

Theo báo cáo về việc bảo đảm các điều kiện năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thống kê từ cơ sở dữ liệu ngành, toàn thành phố hiện có 1.169/1.278 trường dạy học 2 buổi/ngày bao gồm cả trong và ngoài công lập, tỷ lệ 91,47%. Tổng số lớp học 2 buổi/ngày là 44.977/53.453 lớp, tỷ lệ 84,14%. Tổng số học sinh phổ thông được học 2 buổi/ngày là 1.633.055/2.058.347 em, tỷ lệ 79,34%. Trong đó cao nhất ở bậc THPT (tỷ lệ 92,11%), tiếp đến tiểu học (tỷ lệ 80,87%), thấp nhất ở THCS (tỷ lệ 71,46%). Toàn thành phố còn thiếu 2.479 phòng học và 75 phòng học bộ môn.

Về tổ chức bán trú, theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện có 2.374/2.402 cơ sở giáo dục đã tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú, tỷ lệ 98,83%. Đến nay thành phố còn 28 trường công lập chưa tổ chức bữa ăn bán trú, gồm 18 trường tiểu học, 6 trường THCS và 4 trường THPT, do mới sáp nhập, chưa có con dấu, chưa hoàn tất thẩm định hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp suất ăn hoặc chưa ký được hợp đồng.

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, năm học 2026-2027, trường lớp thành phố đã được tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cơ sở giáo dục. Tổng số cơ sở giáo dục công lập toàn thành phố giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 702 đơn vị (tương đương 32,08%), vượt chỉ tiêu giảm 30% do Thủ tướng Chính phủ đề ra. Trong đó mầm non giảm 268 trường (từ 706 xuống 438 trường); Tiểu học giảm 282 trường (từ 790 xuống 508 trường); THCS giảm 137 trường (từ 461 xuống 324 trường); Mô hình trường liên cấp TH- THCS tăng từ 14 lên 44 trường (tăng 30 trường).

Khối trực thuộc Sở, thực hiện tổ chức lại Trường THPT Trung Lập thành Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Củ Chi; Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thành Trường THCS - THPT Lê Thị Hồng Gấm; Trung tâm GDTX - GDNN giảm 15/41 đơn vị (giảm 36,59%), trong đó 4 trung tâm dự kiến chuyển thành trường trung học nghề.

Nhân sự sau sắp xếp cán bộ quản lý giảm 2.745 vị trí, từ 5.874 xuống 3.129 người, giảm 46,7%. Đã điều chuyển 2.462 cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên, 127 người chuyển công tác khác, 156 người giải quyết nghỉ chế độ. Nhân sự hỗ trợ (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dôi dư 123 người (bố trí xong 70 người, điều chuyển 53 người); nhân sự khác 102 người (bố trí xong 91 người).

Đối với tình hình nhân sự cho trường học mới trong năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT đã điều động, bổ sung 111 giáo viên và 10 nhân viên cho 5 trường học mới thành lập, bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ đầu năm học.

Bảo đảm các điều kiện năm học 2026-2027, TPHCM đã bổ nhiệm mới 327 hiệu trưởng và 981 phó hiệu trưởng; điều động, luân chuyển 12 hiệu trưởng và 37 phó hiệu trưởng; miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ 607 hiệu trưởng và 1.982 phó hiệu trưởng.

Về cân đối đội ngũ giáo viên, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tổng nhu cầu là 99.057 giáo viên, hiện có 82.770 giáo viên; toàn thành phố đang thiếu 21.960 giáo viên (cấp THCS thiếu 13.483 chỉ tiêu, THPT thiếu 3.621 chỉ tiêu), thừa cục bộ 2.496 giáo viên. Khả năng điều tiết nội bộ đạt 1.162 giáo viên; số lượng cần tuyển mới hoặc ký hợp đồng là 19.744 giáo viên.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện ghi nhận vướng mắc vận hành thực tế tại 30 cơ sở giáo dục sau sáp nhập. Cụ thể, sau khi thực hiện Quyết định số 5161/QĐ-UBND, khoảng 30 cơ sở giáo dục gặp bất cập lớn trong công tác quản trị do địa bàn trải rộng, khoảng cách từ phân hiệu, điểm trường đến trụ sở chính quá xa (từ 5 km đến 17 km) hoặc phải quản lý từ 3-5 điểm lẻ. Trong đó, tiêu biểu như Trường Mầm non Hưng Hòa, Trường Tiểu học- THCS Chánh Phú Hòa, Trường Tiểu học- THCS Lý Nhơn, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường Mầm non Phước Vĩnh... Tình trạng này gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn tập trung, sinh hoạt bộ môn và công tác bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bên cạnh đó, thống kê cho thấy toàn thành phố có 341 công chức cấp xã phụ trách giáo dục, trong đó 154 người có chuyên môn sư phạm hoặc quản lý giáo dục.

Để gỡ khó cho các cơ sở, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ thành lập đoàn khảo sát trực tiếp tại 30 trường có phân hiệu xa (5 - 17 km) hoặc nhiều điểm lẻ; hướng dẫn phương án quản trị linh hoạt, tăng cường hạ tầng kết nối số, trang bị xe đưa đón hoặc đề xuất phương án điều chỉnh điểm trường phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và thuận lợi cho giáo viên.

Song song, hoàn tất thủ tục để 28 trường công lập còn lại tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh; tăng cường kiểm tra đột xuất bếp ăn, căng tin, nhất là tại trường mới sáp nhập hoặc mới thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn. Đặc biệt, tổ chức tập huấn công chức cấp xã, bảo đảm mỗi phường, xã có ít nhất 1 công chức được bồi dưỡng về quản lý giáo dục, phân công đầu mối hỗ trợ cố định cho từng cụm phường, xã. Hướng dẫn phối hợp liên phường trông coi, chấm bài kiểm tra lớp 5 tại địa bàn không có trường THCS; kiểm tra công tác nhân sự tại trường THPT công lập, dự kiến tháng 12/2026.

100% học sinh đã đủ sách giáo khoa Về tình hình cung ứng sách giáo khoa, Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hiện nay, 100% học sinh trên địa bàn thành phố đã được cung ứng đầy đủ sách giáo khoa. Đến nay Sở GD-ĐT chưa ghi nhận thêm trường hợp cơ sở giáo dục phản ánh thiếu sách giáo khoa. Năm học 2026-2027, TPHCM có hơn 2,6 triệu học sinh các cấp. Trong đó, riêng bậc phổ thông từ tiểu học, THCS, THPT ước tính có khoảng 2,2 triệu học sinh.

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YẾN HOA