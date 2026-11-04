Hai nữ sinh TPHCM được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dù đang học lớp 7 và lớp 12, hai nữ sinh TPHCM là Tạ Ngọc Cát Tường (Trường THCS Minh Đức) và Vũ Hồng Ngọc (Trường THPT Marie Curie) đã đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các giải thể dục thể thao quốc tế. Với những đóng góp cho thể thao Việt Nam, cả hai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nỗ lực chinh phục đấu trường quốc tế

Sáng 3-11, gặp Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7/11, Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), ít ai nghĩ cô gái nhỏ nhắn, cao 1,45m, nặng 37kg này vừa chinh phục hàng loạt giải đấu quốc tế ở môn Aerobic. Tại Suzuki World Cup 2026 diễn ra tháng 4-2026 ở Tokyo (Nhật Bản), Cát Tường giành 2 huy chương vàng. Đến Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tháng 8-2026 tại Philippines, em tiếp tục giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Từ cuối năm lớp 6, Cát Tường đã trở thành vận động viên chính thức của đội tuyển Aerobic quốc gia. Để chuẩn bị cho lần xuất ngoại đầu tiên tại Nhật Bản, em trải qua quá trình tập luyện cường độ cao từ tháng 12-2025 đến tháng 4-2026. Hằng ngày, sau giờ học ở trường, em tập luyện từ 17 giờ đến 22 giờ, chỉ nghỉ ngày Chủ nhật. Về đến nhà, em tiếp tục học bài đến nửa đêm để chuẩn bị cho buổi học văn hóa sáng hôm sau.

Kể về những ngày tập luyện, Cát Tường cho biết, nội dung đơn nữ là thử thách lớn nhất vì vận động viên phải tự cảm nhạc, thực hiện chính xác kỹ thuật, vũ đạo và làm chủ sân đấu. Trong khi đó, nội dung ba người đòi hỏi sự phối hợp ăn ý với đồng đội. Cả hai đều yêu cầu kỹ thuật và những bước chuyển chính xác, nên mỗi bài thi phải tập đi tập lại nhiều lần. “Có những lúc trên sân tập, em vừa tập vừa khóc vì quá mệt, chân tay mỏi nhừ…”, Tường kể.

Tại Nhật Bản, đội tuyển chỉ có 2 ngày làm quen sân tập. Thời tiết lạnh, trong khi Tường là vận động viên thi đấu đầu tiên của đội tuyển nên càng hồi hộp, nhất là khi các đối thủ trước đó đều thể hiện tốt. Tuy nhiên, trong suốt bài thi kéo dài hơn 1 phút, em tập trung vào trọng tài và nỗ lực hoàn thành phần biểu diễn.

Khi được xướng tên giành 2 huy chương vàng ở cả hai nội dung, Cát Tường không giấu được xúc động. Người đầu tiên em báo tin là mẹ.

“Em điện thoại cho mẹ, khóc và nói: ‘Mẹ ơi, con làm được rồi’. Trong điện thoại, mẹ em cũng khóc và khen: ‘Con gái giỏi quá’. Em rất hạnh phúc vì sau hành trình tập luyện, mình đã vượt lên và chiến thắng bản thân”, Tường chia sẻ.

Những trải nghiệm tại Nhật Bản giúp Tường thêm vững vàng khi tham dự Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tại Philippines vào tháng 8-2026. Lần này, em tranh tài ở 3 nội dung: đơn, ba người và năm người. Để chuẩn bị cho giải đấu, Tường tập luyện từ tháng 6 đến tháng 8 với cường độ cao hơn trước.

“Mỗi ngày, em tập liên tục từ 7 giờ đến 11 giờ, nghỉ trưa đến 15 giờ rồi tiếp tục tập đến 19 giờ. Nhiều lần ngủ dậy, em cảm thấy kiệt sức, không muốn đi tập. Lúc đó, ba mẹ động viên, nói rằng con gái sẽ làm được. Nghe ba mẹ nói, em lại cố gắng để không bỏ cuộc”, Tường kể.

Cùng theo đuổi Aerobic và là thành viên đội tuyển Aerobic quốc gia, Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13, Trường THPT Marie Curie, cũng có hành trình tập luyện và thi đấu đáng nhớ. Với thành tích 2 huy chương vàng tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á 2026 và 2 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ Thể dục Aerobic quốc gia 2026, Hồng Ngọc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tạ Ngọc Cát Tường (thứ 5 từ trái sang) trong niềm vui với bạn bè Trường THCS Minh Đức

Chia sẻ về phần thưởng cao quý, Hồng Ngọc cho biết bản thân vô cùng bất ngờ, thậm chí đến nay vẫn chưa tin đó là sự thật. “Lúc nhận được thông tin mình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, em đang trong phòng tập. Em không tin đây là sự thật, thậm chí dù cầm quyết định trong tay, tay chân em bủn rủn vì hạnh phúc. Bởi em thấy bản thân vẫn chỉ là một học sinh THPT, chưa đủ giỏi. Em chưa bao giờ nghĩ những thành tích mình đạt được lại có thể nhận được phần thưởng lớn lao, danh giá thế này”, Hồng Ngọc xúc động chia sẻ.

Tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á 2026 tổ chức ở Philippines đầu tháng 8, Hồng Ngọc cùng đội tuyển có 3 tháng hè tập luyện liên tục với cường độ cao, từ sáng đến tận khuya theo giáo án. Khi đến Philippines, cả đội gặp khó khăn do thời tiết lạnh và chỉ có 2 ngày làm quen sân tập. “Cả đội đã phải liên tục làm nóng người để phần thi kéo dài 1 phút rưỡi trên sân được trọn vẹn nhất”, Hồng Ngọc kể.

Đam mê được vun đắp từ những ngày đầu

Cát Tường bén duyên với Aerobic từ năm 5 tuổi, khi theo chị đến tập luyện tại trung tâm thể dục thể thao quận. Đến năm lớp 2, em bắt đầu tham gia hệ phong trào của giải quốc gia và giành huy chương vàng đầu tiên. Thành tích này giúp Tường được tuyển chọn vào đội tuyển thành phố từ năm lớp 3. Ngay tại giải đấu ở Khánh Hòa năm đó, em giành 2 huy chương vàng quốc gia. Những năm tiếp theo, Tường tiếp tục đạt 2 huy chương vàng tại giải quốc gia ở Hải Dương và 2 huy chương vàng tại giải đấu ở Vũng Tàu.

Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13, Trường THPT Marie Curie trên đấu trường quốc tế

Trong nhiều năm, Tường duy trì lịch tập luyện từ 17 giờ đến 21 giờ sau giờ tan học rồi mới về nhà học bài. Có lần bị chấn thương tràn dịch khớp háng, em uống thuốc và vẫn đi tập đều đặn. Dù lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Cát Tường vẫn duy trì việc học văn hóa. Khi lịch thi đấu trùng với thời gian kiểm tra học kỳ, nhà trường và thầy cô hỗ trợ ôn tập để em theo kịp chương trình sau khi trở về.

Thầy Trần Minh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức, cho biết Cát Tường là học sinh đầu tiên của trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ những thành tích và nỗ lực trong thể thao. “Cát Tường là học sinh rất nghị lực. Nhà trường tự hào về em. Dù nhỏ nhắn, em vẫn kiên cường tập luyện, thi đấu và duy trì kết quả học tập tốt. Nhà trường, thầy cô và bạn bè luôn tạo điều kiện để em tập luyện, thi đấu. Hằng năm, nhà trường đều trao học bổng khuyến học cho em”, thầy Thành chia sẻ.

Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13, Trường THPT Marie Curie trên đấu trường quốc tế

Trong khi đó, hành trình đến với Aerobic của Hồng Ngọc bắt đầu từ năm lớp 2. Khi ấy, Trường Tiểu học Trưng Trắc (quận 11 cũ) tổ chức cho học sinh đăng ký học các môn năng khiếu ngoài giờ. Mẹ đăng ký cho Ngọc tham gia với mong muốn con gái rèn luyện thể dục thể thao, có sân chơi bổ ích tại trường. Không ngờ, đây lại là khởi đầu cho con đường vận động viên Aerobic chuyên nghiệp của em.

Nhờ năng khiếu và niềm yêu thích bộ môn này, đầu năm lớp 4, Hồng Ngọc trở thành vận động viên đội tuyển Aerobic TPHCM, tham gia các giải đấu quốc gia và giành huy chương vàng. Sau đó, em được tuyển chọn vào đội tuyển Aerobic quốc gia. Suốt 10 năm theo đuổi Aerobic, Hồng Ngọc duy trì lịch tập luyện mỗi ngày từ 17 giờ sau giờ tan học đến khoảng 22 giờ tại Sân vận động Hoa Lư. Những đợt chuẩn bị thi đấu, thời gian tập luyện có thể kéo dài đến 23 giờ hoặc 23 giờ 30. Không ít lần em bị chấn thương chân và cổ tay do cổ chân khá yếu. Với những chấn thương nặng, Ngọc xin huấn luyện viên giảm nhẹ bài tập chứ chưa khi nào xin nghỉ.

Khi được hỏi về số huy chương đã đạt được trong 10 năm theo đuổi Aerobic, Hồng Ngọc cho biết không thể nhớ hết, chỉ ước tính mỗi năm giành khoảng 5 huy chương tại các giải đấu quốc gia và khu vực. “Với em, Aerobic không chỉ là một bộ môn thể thao mà đã trở thành một phần của tuổi trẻ, đam mê. Em luôn mơ ước trở thành vận động viên đủ năng lực, được đứng trên nhiều sân khấu quốc tế, góp mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), nỗ lực thi đấu và mang vinh quang về cho Tổ quốc, đưa 2 tiếng Việt Nam vươn ra thế giới”, Hồng Ngọc chia sẻ.

Cũng như Hồng Ngọc, Cát Tường mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tham gia nhiều giải đấu quốc tế hơn, chinh phục mục tiêu Olympic. Với cả hai nữ sinh, những tấm huy chương và phần thưởng cao quý là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi đam mê, vượt lên chính mình và mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

YẾN HOA