Các cơ sở giáo dục tại TPHCM hoàn thiện "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" trước ngày 12-3

Ngày 26-2, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc trên địa bàn TPHCM rà soát hoạt động của “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các trường học.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh, TPHCM) tìm hiểu tài liệu tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Theo đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học rà soát, củng cố, hoàn thiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong học kỳ 2, năm học 2025-2026.

Toàn ngành đảm bảo 100% cơ sở giáo dục xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị; qua đó phát huy hiệu quả giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Việc triển khai các hoạt động tại "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để học tập và làm theo gương Bác trở thành nhu cầu tự thân, tự giác trong giảng dạy, học tập và rèn luyện hàng ngày.

Trường học đánh giá hiện trạng xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại đơn vị, tập trung vào mô hình triển khai, vị trí bố trí, nội dung trưng bày, tư liệu phục vụ, hoạt động vận hành; bảo đảm mỹ quan sư phạm, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí.

Đặc biệt, trường học chủ động bổ sung, cập nhật tư liệu, học liệu (sách, ảnh, trích dẫn, tư liệu số, mã QR, video, sản phẩm của học sinh...) bảo đảm tính giáo dục, chính thống, phù hợp với điều kiện và môi trường sư phạm của nhà trường.

Các hoạt động giáo dục được lồng ghép tại “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm tạo thêm nguồn học liệu phục vụ dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; bảo đảm phù hợp mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gắn với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Song song đó, các trường có thể lồng ghép nội dung trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động câu lạc bộ, phong trào thi đua; khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, hướng dẫn tham quan và chia sẻ sản phẩm học tập tại “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” của đơn vị.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cần phát huy vai trò nêu gương; thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử và văn hóa học đường gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, giúp học sinh thuận tiện tra cứu, tăng tính tương tác, góp phần lan tỏa hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

Thủ trưởng đơn vị trường học bảo đảm các hoạt động được triển khai thường xuyên, liên tục; đưa tiêu chí triển khai vào đánh giá thi đua theo quy định hiện hành; tăng cường tự kiểm tra, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả.

Trong năm học 2025-2026, tất cả cơ sở giáo dục hoàn thiện hoạt động của “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trước ngày 12-3-2026.

THU TÂM