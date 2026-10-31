Học sinh tiểu học trải nghiệm Đờn ca tài tử, đổi mới phương pháp học tiếng Anh

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Long Hải, TPHCM), hai chuyên đề giáo dục vừa được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống và đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

Học sinh Tiểu học Chu Văn An được trực tiếp giao lưu, trải nghiệm cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học sinh

Các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An vừa tham gia chuyên đề “Khám phá nghệ thuật Đờn ca tài tử và sân khấu cải lương - Trải nghiệm và lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống”. Chương trình có sự tham gia của các tài tử, nhạc công cùng nghệ nhân, giảng viên đến từ Nhạc viện TPHCM.

Hoạt động thể hiện sự chủ động của nhà trường trong việc đưa nghệ thuật truyền thống vào nội dung giáo dục địa phương. Qua đó, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa dân tộc ngay trong môi trường học đường.

Các tài tử đã mang đến chuyên đề những tiết mục đặc sắc, ý nghĩa.

Trong chương trình, thầy cô giáo và học sinh được thưởng thức những tiết mục Đờn ca tài tử, cải lương đặc sắc. Nổi bật là tiết mục “Long Hải - Khúc hát miền quê biển” qua phần trình bày của tài tử Yến Nhi; bài vọng cổ “Quê hương” do tài tử Tâm Phúc Linh thể hiện.

Đặc biệt, trích đoạn cải lương “Tiếng trống Mê Linh” với sự tham gia biểu diễn của tài tử Thái Hùng Thiện và tài tử Yến Nhi đã giúp học sinh hiểu thêm về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc.

Các em học sinh giao lưu, trải nghiệm với nghệ nhân, nghệ sĩ.

Bên cạnh việc thưởng thức nghệ thuật, học sinh còn được trực tiếp giao lưu, trải nghiệm cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ. Các em được giới thiệu về những nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn bầu, đàn kìm, đàn cò; tìm hiểu hình dáng, cấu tạo và lắng nghe âm thanh đặc trưng của từng loại nhạc cụ.

Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, học sinh được thực hành cách gảy đàn, giữ nhịp phách và tập hát những câu ca, điệu ca cơ bản phù hợp với lứa tuổi.

Chia sẻ sau chương trình, em Nhã Kỳ, học sinh lớp 5C cho biết: “Được trực tiếp xem các cô chú tiết mục Đờn ca tài tử, em cảm thấy rất thích thú. Em đặc biệt hào hứng khi được các thầy hướng dẫn và trực tiếp thử chơi đàn. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em”.

Theo cô Bùi Lê Bảo Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, giáo dục địa phương có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh tìm hiểu những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý… của địa phương. Từ đó giúp bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.

Thông qua chuyên đề, học sinh được định hướng nhận biết, nêu một số đặc điểm cơ bản của nghệ thuật Đờn ca tài tử và sân khấu cải lương, đồng thời thực hiện những việc làm phù hợp để thể hiện sự trân trọng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống.

Đổi mới dạy học tiếng Anh gắn với trải nghiệm thực tiễn

Bên cạnh hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Cụm chuyên môn 16 cấp tiểu học Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh cho học sinh” theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học.

Các đại biểu tham dự chuyên đề.

Điểm nổi bật của chuyên đề là việc tăng cường tích hợp kiến thức liên môn trong các tiết học tiếng Anh, đồng thời lồng ghép tiếng Anh vào các hoạt động dạy học và giáo dục văn hóa. Chuyên đề giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp xúc, thực hành ngoại ngữ trong nhiều tình huống gần gũi với đời sống.

Các tiết dạy hướng đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc tiểu học, tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh chủ động giao tiếp, sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và linh hoạt. Nội dung học tập được gắn với các chủ đề quen thuộc như lễ hội mừng Xuân, tham quan, dã ngoại và trải nghiệm tại các làng nghề địa phương.

Chuyên đề diễn ra trong không gian mở, tạo sự thoải mái cho giáo viên và học sinh.

Cô Bùi Lê Bảo Khánh cho hay, các hoạt động giáo dục tổng hợp được thiết kế trong không gian mở, kết hợp sân chơi và các hình thức tương tác, tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm, phát huy khả năng giao tiếp và sự tự tin. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Các em tự tin giao tiếp, thể hiện bản thân mình.

Thông qua hai chuyên đề, Trường Tiểu học Chu Văn An hướng đến xây dựng môi trường giáo dục toàn diện. Học sinh vừa được bồi dưỡng tình yêu, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa được phát triển năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết.

KHÁNH CHI