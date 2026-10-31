Korea Spotlight 2026 thúc đẩy hợp tác âm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc

Chương trình Korea Spotlight 2026 diễn ra tại TPHCM trong hai ngày 30 và 31-10, mở ra cơ hội hợp tác thiết thực giữa ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc.

Các phiên thảo luận tại Korea Spotlight 2026

Korea Spotlight 2026 quy tụ các đại diện của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và Việt Nam, kết hợp hoạt động giao lưu chuyên ngành, kết nối kinh doanh cùng chương trình biểu diễn giới thiệu những nghệ sĩ và màu sắc âm nhạc nổi bật đến từ Hàn Quốc.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) thực hiện, tạo cơ hội để các chuyên gia trong ngành âm nhạc cũng như khán giả Việt Nam kết nối với ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và các nghệ sĩ tham gia.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối kinh doanh 1:1, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trực tiếp gặp gỡ các hãng thu âm, nền tảng nhạc số, công ty quản lý nghệ sĩ và đối tác truyền thông nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Bên cạnh đó, các phiên thảo luận tập trung 3 chủ đề trọng tâm: bệ phóng cho nghệ sĩ Việt Nam, nền tảng xây dựng ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam, kinh nghiệm từ ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Các hoạt động kết nối tại Korea Spotlight 2026

Trong khuôn khổ chương trình, tối 31-10 diễn ra đêm nhạc hội tụ 5 ca sĩ Hàn Quốc. Những ca khúc đình đám của FTISLAND hứa hẹn khơi lại hơn một thập niên ký ức K-pop trong lòng khán giả Việt Nam. ONF mang đến màn hòa giọng thăng hoa; g0nny chinh phục khán giả bằng chất R&B giàu cảm xúc; Minsu ghi dấu với màu sắc nghệ thuật mộng mơ. Nhóm nhạc nữ đang lên KIIRAS mở ra cơ hội để khán giả Việt Nam lần đầu khám phá những gương mặt đại diện cho thế hệ K-pop tiếp theo.

TIỂU TÂN