Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Malaysia

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hội đàm chính thức. Ảnh: TTXVN

Báo SGGP trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Malaysia. Sau đây là toàn văn Tuyên bố chung:

1. Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân đã thăm chính thức Malaysia từ ngày 21 đến ngày 23-11-2024.

2. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim; hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Dr Johari bin Abdul; Chủ tịch Thượng viện Dato Awang Bemee Awang Ali Basah; tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai (UMNO) Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia và thăm một số trung tâm kinh tế và văn hóa tại Malaysia.

3. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, trong bầu không khí chân thành và tin cậy, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác sâu rộng Việt Nam và Malaysia đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển (1973-2024), vượt qua những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược năm 2015, hợp tác hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc, đạt được những thành tựu quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực và sự tương đồng về văn hóa, lịch sử cũng như gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

4. Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận thấy quan hệ Việt Nam – Malaysia đang ở giai đoạn chín muồi với nhiều cơ hội, tiềm năng phù hợp để tiến lên tầm cao mới, hai nhà lãnh đạo đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Malaysia lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này.

5. Với việc tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, Chính phủ hai nước khẳng định cam kết ủng hộ lẫn nhau trên con đường phát triển của mỗi nước, tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Các phương hướng và biện pháp triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, pháp luật và quy định của mỗi nước và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

6. Hai bên nhất trí về những phương hướng làm sâu sắc hơn nữa và nâng tầm quan hệ trên các lĩnh vực, nhất là những biện pháp mang tính đột phá nhằm tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn và mở rộng hợp tác; mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác hai nước vì hòa bình, ổn định, bền vững, bao trùm và thịnh vượng chung; và vì Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng, với các cột trụ chính bao gồm:

(i) Tăng cường tin cậy và hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, luật pháp và tư pháp, tạo nền tảng quan hệ vững chắc, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển: thông qua tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác tại tất cả các cấp và các kênh nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng của Malaysia, cũng như giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước; triển khai hiệu quả các cơ chế sẵn có, đồng thời nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác phù hợp với nhu cầu hợp tác trong bối cảnh mới;

(ii) Tăng cường gắn kết kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững, đóng góp vào phát triển và thịnh vượng chung: Thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế thông qua việc hợp tác và bổ trợ cho nhau; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD và cao hơn, theo hướng cân bằng và cùng có lợi; trao đổi thông tin về các quy định, chính sách liên quan đến các mặt hàng xuất nhập khẩu tiềm năng của mỗi nước; tăng cường hợp tác phát triển ngành công nghiệp Halal; khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại thị trường nước kia; cam kết bảo đảm lợi ích từ hợp tác dầu khí và xem xét thiết lập cơ chế cùng phát triển hợp tác ở các khu vực chồng lấn nếu có;

(iii) Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới (như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh...) và gia tăng gắn kết chặt chẽ giữa hai nước trên các lĩnh vực quan trọng khác (hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch và kết nối người dân...) nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững;

(iv) Tích cực ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế vì hòa bình, an ninh và ổn định chung: Tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)…; thúc đẩy sự phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn của ASEAN trong những năm tới nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và xa hơn; hỗ trợ hợp tác và liên kết tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng sông Mekong.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

7. Để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao hai Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các bộ/ngành hữu quan hai nước xây dựng Kế hoạch hành động triển khai các trụ cột đã đề cập trên để thảo luận tại Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì. Hai bên cũng nhất trí rà soát và tiến hành đàm phán các thỏa thuận hợp tác mới vào thời điểm phù hợp nhằm tạo đà mạnh mẽ và nền tảng vững chắc cho hợp tác trong tương lai.

8. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, đồng thời tái khẳng định cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia và tất cả các nước thành viên ASEAN hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, phát triển bền vững và tăng cường hợp tác khu vực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần vào sự đoàn kết, vai trò trung tâm và tự cường của ASEAN. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa phát triển công bằng, bao trùm và bền vững của Cộng đồng ASEAN thông qua gắn kết phát triển tiểu vùng với phát triển toàn diện của ASEAN.

9. Các nhà lãnh đạo nhắc lại lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông và tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi bởi luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

10. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc tất cả các bên liên quan kiềm chế và không tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng, gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông; kêu gọi thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); tạo môi trường thuận lợi để đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

11. Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Malaysia về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và hữu nghị dành cho đoàn. Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Thủ tướng Dato’ Seri Anwar Ibrahim sớm sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp cho cả đôi bên. Thủ tướng Dato’ Seri Anwar Ibrahim đã vui vẻ nhận lời.

Theo TTXVN