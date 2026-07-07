Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả

Ngày 7-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar nhân chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar tại Nhà Quốc hội. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar cùng Đoàn công tác của Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia thăm Việt Nam và làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia đang phát triển rất tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả.

Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn. Bày tỏ đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy quản trị công và tăng cường nền tảng của thượng tôn pháp luật, Tổng Chưởng lý Malaysia cho biết, tại Malaysia, cơ quan Tổng Chưởng lý duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nghị viện, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến xây dựng pháp luật.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao sự hợp tác ngày càng gắn kết giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia trong việc chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, bảo vệ công lý và quyền công dân. Kết quả đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia hỗ trợ thông qua Chương trình hành động Đối tác Chiến lược toàn diện (2026 - 2030), thúc đẩy hợp tác công nghiệp Halal và Chương trình hợp tác pháp luật (2027 - 2028). Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên duy trì các diễn đàn, hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ quan pháp luật, tư pháp hai nước; phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, ủng hộ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu lực và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, qua Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Malaysia.

Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar phát biểu. Ảnh: CẨM HÀ

Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar khẳng định, Malaysia ủng hộ mọi nỗ lực mang lại lợi ích chung giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai bên; ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động trực tiếp đóng góp cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Kinh tế là điểm sáng trong hợp tác hai nước, kim ngạch thương mại hai nước thời gian qua tăng trưởng mạnh: năm 2025 đạt 16,3 tỷ USD, 5 tháng đầu năm 2026 đã đạt 8,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Malaysia hiện đang là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong ASEAN và xếp thứ 10 trên 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 804 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn 14,8 tỷ USD.

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ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ