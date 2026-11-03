Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 28

Trước diễn biến sạt lở phức tạp trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố.

Chiều 3-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ trên tuyến đường quốc lộ 28, đoạn Km136+800 - Km136+900 do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10-2026.

Quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà tiếp tục sụt lún

Theo quyết định, các đơn vị liên quan tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao các đơn vị thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt và lâu dài để khôi phục việc lưu thông đoạn tuyến.

Một số vị trí sụt lún trên quốc lộ 28 do mưa lớn kéo dài những tháng qua

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn liên tục trên địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà kéo dài từ tháng 8 đến ngày 30-10 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền mặt đường và các công trình phụ trợ từ Km136+800 - Km136+900 thuộc quốc lộ 28. Với tình hình thời tiết hiện nay và việc sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Như Báo SGGP thông tin, do diễn biến phức tạp sạt lở xảy ra tại quốc lộ 28, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cấm phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở trên quốc lộ 28 (đoạn thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà) kể từ 18 giờ ngày 30-10 cho đến khi có thông báo mới.

ĐOÀN KIÊN