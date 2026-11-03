Đào tạo công chức xã, phường phải sát việc, đi kèm với đãi ngộ tương xứng

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo TS Bùi Ngọc Hiền, Học viện Cán bộ TPHCM, Luật Phát triển đô thị cùng các cơ chế, chính sách thí điểm, phân cấp đã tạo nên không gian thể chế, chính sách của TPHCM rộng lớn hơn bao giờ hết nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất lớn đối với năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. Điều này làm cho đặc điểm lao động cũng như yêu cầu đối với công chức phường, xã của TPHCM có những khác biệt.

TS Nguyễn Văn Nhứt, nguyên Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ TPHCM cho rằng, tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW đòi hỏi phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị địa phương hiện đại, kiến tạo sự phát triển. Dẫn chứng việc lập lại trật tự lòng, lề đường, ông cho rằng nếu chỉ lập biên bản, tịch thu phương tiện thì vi phạm vẫn tái diễn. Chính quyền phường cần nhận diện nguyên nhân, tìm giải pháp căn cơ. Luật Phát triển đô thị quy định rõ phân cấp, phân quyền và thẩm quyền từng cấp, đòi hỏi công chức chủ động thực hiện nhiệm vụ, không né tránh, đùn đẩy. Ông kiến nghị đổi mới công tác đào tạo theo vị trí việc làm, đánh giá khả năng vận dụng sau đào tạo và điều chỉnh tiêu chí đánh giá phù hợp.

Từ thực tiễn cơ sở, TS Phạm Thị Hoàn, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nay chuyển về phường, đòi hỏi công chức chủ động giải quyết công việc, đảm nhiệm nhiều lĩnh vực và phối hợp liên ngành. Đồng thời kiến nghị công tác đào tạo phải tăng tính thực hành, sát vị trí việc làm, bảo đảm tương xứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, nguồn lực và năng lực công chức.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, cấp phường, xã, đặc khu là tuyến đầu của quản trị công, song họ đang chịu áp lực lớn khi quy mô thành phố, thẩm quyền và nhiệm vụ đều tăng. Thành phố cần thống kê đầu việc, tính chất công việc để xác định vị trí việc làm, bố trí nhân lực phù hợp; đồng thời rà soát, điều chỉnh những nhiệm vụ chưa phù hợp về sở, ngành, giảm hành chính hóa để công chức có thời gian bám địa bàn, kiểm tra, giám sát. Việc đào tạo và chính sách đãi ngộ cũng cần tương xứng với yêu cầu công việc.

THU HƯỜNG