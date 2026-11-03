Lượng mưa ở đồng bằng sông Cửu Long có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 30%-60%

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, lượng mưa ở khu vực hạ lưu sông Mê Công trong tháng 1-2027 có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ 30%-60%. Nguồn nước về ĐBSCL trong mùa khô 2026-2027 có thể ở mức thấp.

Người dân vùng ven biển TP Cần Thơ lấy nước sinh hoạt tại các điểm cấp nước sạch miễn phí. Ảnh minh họa: TUẤN QUANG

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, lượng mưa trên lưu vực sông Mê Công có xu hướng giảm ở trung lưu và hạ lưu.

Cụ thể, tại khu vực trung lưu, lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-30%. Tại hạ lưu, lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 20%-40%. Qua tháng 1-2027, mức thiếu hụt có thể tăng lên 30%-60%.

Do thiếu hụt lượng mưa, nguồn nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027 có khả năng thấp và thuộc nhóm năm ít nước. Xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm từ tháng 12, với ranh mặn dự báo vào sâu hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20km tại các cửa sông.

Cục Khí tượng - thủy văn và các cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương theo dõi sát diễn biến nguồn nước, độ mặn và thủy triều để chủ động phương án tích trữ, điều tiết và sử dụng nước. Các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long căn cứ khả năng nguồn nước để điều chỉnh lịch thời vụ, nhất là tại những vùng sản xuất lúa, lúa - tôm và cây ăn trái có nguy cơ thiếu nước ngọt.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc gần 95% vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công, có nhu cầu sử dụng nước khoảng 57,6 tỷ m3 mỗi năm, tương đương 54% tổng nhu cầu sử dụng nước cả nước. Trong số đó, 98% tổng nhu cầu nước phục vụ cho nông nghiệp.

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