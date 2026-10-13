Lan tỏa lời tri ân bằng những nhành hoa trắng

Trước lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra vào sáng mai 14-10, nhiều địa phương, đoàn thể, trường học và người dân trên địa bàn TPHCM hưởng ứng lời kêu gọi dành nhành hoa trắng đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ như một lời tri ân thành kính, trọn nghĩa tình.

Càng gần lúc lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra chính thức, những lời kêu gọi người dân cùng tham gia lễ tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ các phường, tổ chức đoàn thể đến trường học, thông điệp được gửi đi, mỗi người hãy dành một nhành hoa trắng, đứng trang nghiêm bên đường để bày tỏ lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đoàn xe chở các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM để an táng dự kiến di chuyển qua 11 phường, với quãng đường khoảng 26km

Phường Bình Trưng đã thông tin đến người dân về hoạt động đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Theo lời vận động, người dân cùng đứng bên đường, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn biệt các liệt sĩ.

Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cũng kêu gọi hội viên, sinh viên chuẩn bị hoa cúc trắng để tưởng niệm, tri ân các thế hệ đi trước. Hoạt động được gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sự hưởng ứng còn đến từ những người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trên trang Facebook cá nhân, anh D. N., kinh doanh hoa gần khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đăng tải thông tin tặng miễn phí 500 bông cúc trắng cho người dân tham gia lễ viếng, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ vào sáng 14-10. Những bông hoa được anh chuẩn bị sẵn, bó thành từng nhành để người dân thuận tiện nhận và mang theo trong hành trình tiễn biệt.

Anh N. chia sẻ, dẫu đây chỉ là một đóng góp nhỏ bé, nhưng đó là tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc mà một người dân thành phố kính cẩn tri ân sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước.

Nhiều lời kêu dành nhành hoa trắng tiễn các Anh hùng liệt sĩ

Tại các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn cũng thông báo kế hoạch huy động đoàn viên, sinh viên tham gia đón, tiễn đoàn xe chở linh cữu các Anh hùng liệt sĩ.

Hội sinh viên cũng như đoàn trường các trường cùng vận động sinh viên hưởng ứng sự kiện ý nghĩa

Tạo thuận lợi để người dân tham gia tiễn biệt TPHCM triển khai phương án giao thông phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ. Ngày 13-10, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động, tăng chuyến metro và xe buýt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra buổi lễ. Theo đó, ngày 14-10, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành 246 lượt tàu, tăng 18 lượt so với ngày thường. Tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây - Đại học Quốc gia) tăng thêm 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến/ngày. Các đơn vị vận tải cũng xây dựng phương án điều chỉnh tần suất một số tuyến xe buýt kết nối khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu diễn ra lúc 8 giờ ngày 14-10 tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng. Đoàn xe dự kiến di chuyển qua 11 phường, với quãng đường khoảng 26km. Ban Chỉ đạo 515 TPHCM trân trọng mời người dân sinh sống dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua đứng tại khu vực vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG - THU HOÀI