Thủ lĩnh thanh niên - Uy tín từ việc làm - Bài 2: Điểm hẹn sau giờ tan ca

Làm việc theo ca, chỗ ở không ổn định khiến nhiều thanh niên công nhân tại TPHCM khó tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội. Cán bộ Hội tìm cách kết nối như tạo chỗ vui chơi sau giờ làm, trò chuyện giao lưu từng bước tạo sự gắn kết, gần gũi.

Không gian gần gũi ở những xóm trọ

Sau mỗi ca làm việc, anh Nguyễn Phúc Bình, công nhân ở phường Bình Tân, TPHCM, lại đưa con đến sân chơi “Thanh thiếu nhi” trên tỉnh lộ 10. Trong lúc các con chạy nhảy, vui chơi, anh cũng tranh thủ thư giãn sau ngày làm việc.

“Trước đây, đi làm về mệt, vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ rộng vài mét vuông; các con không có chỗ chơi nên thường giải trí bằng điện thoại. Từ khi có sân chơi này, cứ cuối tuần, cả nhà lại ra đây hóng mát, các cháu được chơi với bạn cùng trang lứa. Cuộc sống của công nhân xóm trọ nhờ vậy cũng phần nào vui vẻ, thoải mái hơn”, anh Bình chia sẻ.

Sân chơi “Thanh thiếu nhi” phường Bình Tân, TPHCM là nơi vui chơi quen thuộc của con em công nhân. Ảnh: HOÀNG KIM

Hoàn thành vào giữa tháng 9-2026, được cải tạo từ khu đất công, sân chơi “Thanh thiếu nhi” nhanh chóng trở thành không gian rèn luyện thể chất, sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi và người lao động. Hội LHTN Việt Nam phường Bình Tân đã vận động lắp đặt thêm 3 trụ đèn chiếu sáng tại đây để phục vụ nhu cầu tập luyện, sinh hoạt của công nhân.

Theo anh Nguyễn Văn Hệ, Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Bình Tân, thanh niên công nhân là lực lượng được tổ chức Hội đặc biệt quan tâm. Hội tận dụng sân chơi để tổ chức các hoạt động thể thao cho người lao động, như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông.

Qua những buổi giao lưu, thanh niên công nhân có cơ hội gắn kết, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Cán bộ Hội cũng có điều kiện lắng nghe tâm tư, tìm hiểu nhu cầu việc làm, học nghề của thanh niên để kết nối, hỗ trợ khi cần.

Trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng vừa qua, Hội đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an lắp đặt camera an ninh tại những điểm nóng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giúp người lao động an tâm sinh sống, làm việc.

Ở xã Bình Lợi, TPHCM, việc kết nối thanh niên công nhân cũng bắt đầu từ cách hình thành những không gian gần gũi. Mới đây, Hội LHTN Việt Nam xã Bình Lợi tổ chức đêm nhạc acoustic “Giai điệu tuổi trẻ”, là cơ hội để người lao động thư giãn sau những ngày làm việc.

Anh Phan Ngọc Hậu, công nhân Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, cho biết, đêm nhạc giúp anh giải tỏa áp lực, tái tạo năng lượng làm việc. Với những người lao động xa quê, đây còn là cơ hội gặp gỡ, kết bạn và gắn bó hơn với nơi mình sinh sống. Anh Hậu mong muốn Hội tiếp tục tổ chức những hoạt động âm nhạc, thể thao quy mô nhỏ vào buổi tối hoặc ngày nghỉ để tạo không gian giải trí, giao lưu cho công nhân.

Theo chị Ngô Hoàng Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Lợi, muốn thu hút thanh niên công nhân, cần tổ chức các hoạt động kết nối phù hợp với thời gian và nhu cầu của họ. Do nhiều công nhân thường xuyên làm ca đêm, tăng ca hoặc bận chăm lo gia đình, khó tham gia hoạt động tập trung nên địa phương tổ chức các hoạt động linh hoạt, lồng ghép tư vấn việc làm, học nghề.

Các cơ hội việc làm được giới thiệu dựa trên điều kiện thực tế của từng người, ưu tiên nơi làm việc gần chỗ ở, thời gian học nghề phù hợp, thông tin rõ ràng về thu nhập. Cán bộ Hội theo dõi, hỗ trợ quá trình tìm việc, học nghề để kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh.

Duy trì và mở rộng kết nối

Tại phường Phú Thọ Hòa, TPHCM, nơi có đông người lao động trẻ sinh sống trong các khu nhà trọ, việc tập hợp thanh niên cũng đối mặt nhiều trở ngại. Nhiều người khó duy trì sinh hoạt Đoàn - Hội dù vẫn có nhu cầu giao lưu, học hỏi và được hỗ trợ.

Thấu hiểu điều này, chị Huỳnh Nguyệt Hạ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thọ Hòa, thành viên Câu lạc bộ Huấn luyện Nghiệp vụ và Kỹ năng công tác Hội LHTN Việt Nam TPHCM, cùng cán bộ Đoàn - Hội phường chủ động tiếp cận thanh niên từ chính môi trường sống.

Các lớp học hè miễn phí, chương trình sinh hoạt thiếu nhi, Tết Trung thu và sân chơi văn hóa, thể thao được tổ chức ở những nơi tập trung đông người lao động. Qua hoạt động dành cho trẻ em, cán bộ Hội có dịp gặp gỡ, trò chuyện với người lao động, tìm hiểu hoàn cảnh và nhu cầu của từng gia đình.

Theo chị Nguyệt Hạ, khó khăn nhất là việc duy trì kết nối sau lần gặp đầu tiên. Có những trường hợp chuyển phòng trọ, đổi ca hoặc bận rộn với công việc mới nên khó có thể nhiệt tình tham gia hoạt động. Nếu chỉ dựa vào những buổi sinh hoạt tập trung, tổ chức Hội khó theo kịp những thay đổi đó.

Vì vậy, thông qua các hoạt động chăm lo thiếu nhi và công tác chuyển đổi số, cán bộ Hội chủ động thiết lập những kênh liên lạc phù hợp như nhóm Zalo hoặc trao đổi trực tiếp. Khi có chương trình học nghề, kết nối việc làm hay hỗ trợ an sinh, thông tin được chuyển đến những gia đình có nhu cầu. Nhờ đó, mối liên hệ vẫn được duy trì ngay cả khi thanh niên không thể thường xuyên tham gia sinh hoạt.

Quá trình tiếp cận thanh niên tại khu nhà trọ cũng giúp chị Huỳnh Nguyệt Hạ và cán bộ Hội địa phương phát hiện, bồi dưỡng những người trẻ có khả năng vận động cộng đồng.

Anh Lê Quang Huy (sinh năm 2002), Bí thư Chi đoàn khu phố 52, là một trường hợp như vậy. Từng là lao động tự do sống tại khu nhà trọ, Huy trưởng thành qua quá trình tham gia hoạt động và được chị Hạ cùng tổ chức Hội hướng dẫn.

Hiểu những khó khăn, tâm lý của người trẻ cùng cảnh mưu sinh, anh chủ động cùng cán bộ Hội đến từng phòng trọ trò chuyện, vận động thanh niên tham gia sinh hoạt tại khu phố. Từ người được kết nối, Huy trở thành cầu nối đưa thêm người trẻ đến với các hoạt động chung.

Với thanh niên công nhân và người lao động trẻ thường xuyên dịch chuyển, sự gắn bó với Đoàn - Hội có thể bắt đầu từ một sân chơi cho con trẻ, một đêm nhạc sau giờ làm hay một lần được giới thiệu việc làm.

Khi những kết nối ấy được duy trì bằng sự lắng nghe và đồng hành thực chất, tổ chức Hội mới có thể trở thành điểm tựa gần gũi trong nhịp sống nhiều biến động của người trẻ đô thị.

Điểm tựa cho thanh niên công nhân xa quê Anh A Ri Fin, Chi hội trưởng Chi hội Dân tộc phường Dĩ An, TPHCM đã thành lập chi hội nhà trọ dành cho đồng bào dân tộc Chăm, kết nối Hội LHTN và các nhà hảo tâm hỗ trợ những người mới đến lập nghiệp, tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Gia đình ông Ha Liêm và bà Châu Ha Ly, quê An Giang, là một trong những trường hợp được giúp đỡ. Năm 2012, vợ chồng ông chuyển đến phường Dĩ An tìm việc. Xuất thân từ gia đình làm nghề đan thủ công và buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh, họ gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp. Qua kết nối của anh A Ri Fin, ông Ha Liêm tìm được công việc phù hợp với sức khỏe, còn bà Châu Ha Ly được giới thiệu làm công nhân tại một công ty may, duy trì công việc ổn định đến nay. Từ chỗ cần được hỗ trợ, gia đình trở thành thành viên tích cực, cùng góp sức chăm lo cho cộng đồng. Theo anh A Ri Fin, việc kết nối thanh niên công nhân hướng đến giúp họ ổn định cuộc sống, gắn bó với nơi ở mới và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự.

NHÓM PV