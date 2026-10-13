TPHCM thành lập 6 công đoàn khu công nghiệp

Việc thành lập 6 công đoàn khu công nghiệp nhằm nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân trao quyết định Thành lập Công đoàn khu công nghiệp

Ngày 13-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 6 công đoàn khu công nghiệp. Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tham dự.

Các đơn vị được thành lập gồm Công đoàn khu công nghiệp số 1, 2, 3, 4, 5 và 6, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, được giao một số nhiệm vụ của công đoàn cấp trên cơ sở.

Cùng với việc thành lập các đơn vị này, LĐLĐ TPHCM chấm dứt hoạt động của 8 tổ công tác quản lý địa bàn và Tổ công tác quản lý công đoàn các khu chế xuất - khu công nghiệp.

Trao quyết định Thành lập Công đoàn khu công nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Nhân cho biết việc thành lập 6 công đoàn khu công nghiệp nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; củng cố tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và địa bàn tập trung đông công nhân.

Theo đồng chí Bùi Thanh Nhân, việc thay đổi mô hình tổ chức gắn với đổi mới tư duy quản lý, phương thức tập hợp đoàn viên và phục vụ người lao động. Các công đoàn khu công nghiệp cần chủ động nắm tình hình doanh nghiệp, việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và tâm tư của người lao động. Qua đó, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát thực hiện pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động.

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Theo đại diện LĐLĐ TPHCM, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố có khoảng 4.460 doanh nghiệp với gần 970.700 lao động. Khu vực này có hơn 2.690 công đoàn cơ sở và hơn 809.730 đoàn viên, chiếm khoảng 1/3 tổng số đoàn viên công đoàn toàn thành phố.

Từ sau ngày 1-7-2025, các tổ công tác quản lý địa bàn trực thuộc LĐLĐ TPHCM đã góp phần duy trì công tác quản lý, hỗ trợ cơ sở. Tuy nhiên, đây là mô hình chuyển tiếp, chưa có đầy đủ thẩm quyền của một tổ chức công đoàn.

THÁI PHƯƠNG