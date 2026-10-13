Cử tri kiến nghị TPHCM duy trì chính sách miễn phí xe buýt cho người dân

Sáng 13-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An (TPHCM) và trực tuyến đến các điểm cầu tại phường Lái Thiêu, Thuận Giao, Bình Hòa và An Phú.

Tham dự hội nghị có các ĐB: Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng an ninh và đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex; Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, các cử tri nghe báo cáo về nội dung và thời gian dự kiến của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, diễn ra 2 đợt từ ngày 17-10 đến 20-11-2026. Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng, xem xét bổ sung Luật Đấu thầu (sửa đổi); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; cùng các dự án luật, nghị quyết thực hiện Văn kiện Trung ương khóa XIV; cho ý kiến đối với dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam…

Cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; tiến hành các vấn đề quan trọng khác như tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035…

ĐB Nguyễn Thế Duy thông tin tóm tắt một số nội dung dự kiến sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: DUY TRẦN

Chia sẻ cùng các cử tri về hoạt động giữa 2 kỳ họp, ĐB Nguyễn Thế Duy cho biết, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức 15 hội nghị lấy ý kiến đối với 34 dự án luật; triển khai giám sát nhân lực y tế trạm xã và khảo sát nhà ở xã hội, đất đai. Đoàn cũng tiếp nhận, xử lý 437 đơn thư khiếu nại, tố cáo và duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân, đóng góp trách nhiệm tại các kỳ họp Quốc hội.

Cử tri Hứa Văn Sang (phường Lái Thiêu) nêu kiến nghị duy trì hỗ trợ người dân đi xe buýt

Cử tri phường Thuận An kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội. Ảnh: DUY TRẦN

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh thay mặt Tổ ĐBQH số 1 tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Cử tri các địa phương bày tỏ đồng tình với chính sách an sinh xã hội như miễn phí xe buýt trên địa bàn TPHCM, đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục duy trì chính sách để tạo điều kiện khuyến khích người dân lựa chọn loại hình vận tải này.

Thay mặt Tổ ĐBQH số 1, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

DUY TRẦN - THẢO NGUYỄN