Kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh Trung Quốc

Tối 12-9, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh nước CHND Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2025). Tham dự có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo một số tỉnh, thành phía Nam.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập phát biểu tại Lễ kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh nước CHND Trung Hoa. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập khẳng định, 76 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc khai phá con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên.

Tổng Lãnh sự Đường Lập cho biết, Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam liên tục lập kỷ lục mới.

Từ tháng 1 đến tháng 7-2025, kim ngạch thương mại song phương Trung - Việt đạt hơn 161 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2024; đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 3,726 tỷ USD, trở thành nguồn đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Các dự án kết nối liên thông như đường sắt, đường cao tốc và cơ sở hạ tầng cửa khẩu tiến triển tích cực, với tỷ lệ khoa học công nghệ và bảo vệ, thân thiện với môi trường không ngừng tăng cao.

Hợp tác hai bên không ngừng đi sâu theo hướng phát triển chất lượng cao. Giao lưu nhân văn giữa hai nước gắn bó chặt chẽ. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,5 triệu lượt người, chiếm 25,4% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo Tổng Lãnh sự Đường Lập, dù nhậm chức chưa đầy ba tháng, ông đã có những cuộc trao đổi sâu rộng, đạt được sự đồng thuận rộng rãi với nhiều lãnh đạo Đảng và chính quyền TPHCM, TP Cần Thơ và các tỉnh thành phía Nam Việt Nam; tiếp xúc chặt chẽ với doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam, truyền thông, trường đại học khu vực phía Nam Việt Nam và tìm kiếm không gian hợp tác.

Tổng Lãnh sự Đường Lập khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam Việt Nam, trong đó có TPHCM, để góp phần vào sự phát triển phồn thịnh của các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh nước CHND Trung Hoa. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong 76 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã giành được những thành tựu hết sức to lớn được cả thế giới khâm phục.

Đặc biệt, những kỳ tích đạt được trong 47 năm tiến hành cải cách mở cửa đã làm thay đổi sâu sắc đất nước Trung Quốc, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế có quy mô hàng đầu thế giới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương Trung Quốc. Trên cơ sở quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước, TPHCM luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư xếp thứ 16 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại TPHCM; tổng kim ngạch thương mại giữa TPHCM với Trung Quốc năm 2024 đạt 24,4 tỷ USD; trong 6 tháng đầu năm nay là 11,78 tỷ USD.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, TPHCM ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Tổng Lãnh sự và các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc trong việc triển khai quan hệ song phương; tin rằng TPHCM sau sáp nhập tiếp tục là điểm đến ưa thích của nhiều nhà đầu tư Trung Quốc và hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Tổng Lãnh sự Trung Quốc Đường Lập trong nghi thức điểm nhãn cho đội lân

THỤY VŨ