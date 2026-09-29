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TPHCM coi trọng hợp tác với TP Quảng Châu (Trung Quốc)

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Chiều 29-9, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã hội kiến đồng chí Trương Quốc Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông, Trung Quốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi hội kiến Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông Trương Quốc Trí. Ảnh: TRẦN HÙNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi hội kiến Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông Trương Quốc Trí. Ảnh: TRẦN HÙNG

Tại buổi hội kiến, Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông Trương Quốc Trí đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, trong đó hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Quảng Đông là điểm sáng nổi bật.

Việc không ngừng thắt chặt đoàn kết, mở rộng không gian hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển không chỉ tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân mà còn củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai quốc gia.

Khẳng định TPHCM luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Quảng Đông, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết từ khi hai địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị vào tháng 11-2009, giao lưu cấp cao và hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu nhân dân được duy trì thường xuyên.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi hội kiến Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông Trương Quốc Trí. Ảnh: TRẦN HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đồng thời mở ra thêm những cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chí Nguyễn Văn Được trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thành phố Quảng Châu.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thành phố Quảng Châu. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Thông tin với đoàn, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng cho biết, đây là địa phương có 37 năm liền dẫn đầu đóng góp GDP toàn quốc. Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu TPHCM có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đăng cai APEC 2026 và Việt Nam đăng cai APEC 2027.

Về quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Đông, lĩnh vực đường sắt đô thị là một điểm nhấn quan trọng khi Metro Quảng Châu đã tham gia Metro số 2 TPHCM. Trung Quốc chiếm 40.000 km trong số 60.000 km đường sắt trên thế giới, tốc độ có nơi đạt 350 km/giờ. Đây là thế mạnh rất lớn của Trung Quốc để TPHCM có thể tăng cường hợp tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đánh giá cao quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ giữa TPHCM với tỉnh Quảng Đông và các Thành phố Quảng Châu, Thâm Quyến đang tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp, với độ tin cậy chính trị ngày càng cao, hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tiếp tục làm cầu nối tích cực hỗ trợ TPHCM gia tăng hợp tác sâu rộng với các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Quảng Đông như Quảng Châu và Thâm Quyến.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dâng hoa, dâng hương viếng mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Hoàng Hoa Cương. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu Đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Hoàng Hoa Cương.

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TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC - PHƯƠNG NAM

Từ khóa

TPHCM Quảng Châu hợp tác coi trọng Phạm Hồng Thái metro

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