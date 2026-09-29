TPHCM và TP Quảng Châu (Trung Quốc) tăng cường hợp tác các lĩnh vực trọng điểm

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, sáng 29-9, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã rời Thượng Hải và đến Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với Thị trưởng Thành phố Quảng Châu Tôn Chí Dương. Ảnh: TRẦN HÙNG

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã hội kiến đồng chí Tôn Chí Dương, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Thành phố Quảng Châu.

Thị trưởng Thành phố Quảng Châu bày tỏ vui mừng khi TPHCM và Quảng Châu đã có 30 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa. Đồng chí Tôn Chí Dương cho biết, năm nay là năm đầu tiên Quảng Châu bước vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 với 5 chức năng chủ chốt: Trung tâm giao thương quốc tế, Trung tâm chế tạo tiên tiến, Trung tâm khoa học công nghệ sáng tạo quốc tế, cầu nối phía Nam và đầu tàu cải cách mở cửa của Trung Quốc. Trên cơ sở đó, Quảng Châu mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng với TPHCM trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa và chuyển đổi xanh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Ấn tượng với những thành tựu phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi xanh tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao vị thế và tiềm năng của Quảng Châu trong giai đoạn mới. Từ thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi bên, đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn hai thành phố tiếp tục hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng, đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và hợp tác đầu tư, hợp tác về logistics và cảng biển, tận dụng vị trí của TPHCM là cửa ngõ kết nối tiểu vùng Mê Kông và vai trò của Quảng Châu, một đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng và mạng lưới logistics của Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông – Hồng Công – Macao.

TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC- PHƯƠNG NAM