Chính trị

Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi Đảng

SGGPO

Chiều 9-11, Đảng ủy phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi Đảng. Đợt này, Đảng bộ phường có 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được nhận Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đợt này, phường Đức Nhuận có 50 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 65 tuổi Đảng. Trong đó 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng này, Đảng bộ phường Đức Nhuận có Trung tướng Anh hùng LLVTND được trao tặng Huy hiệu 60 năm Đảng và Đại tá Anh hùng LLVTND Đặng Thọ Truật, nguyên Phóng viên, Biên tập viên Báo Quân đội nhân dân được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Trung tướng Lưu Phước Lượng chia sẻ, đây là vinh dự lớn của bản thân. Tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, đồng chí được Đảng giáo dục, rèn luyện và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong những năm tháng khói lửa của chiến tranh, đồng chí xác định đó là bước ngoặt lớn nhất, là lẽ sống của cả cuộc đời mình.

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Dù ở cương vị nào, Trung tướng Anh hùng LLVTND Lưu Phước Lượng luôn tự nhắc mình phải giữ trọn lời thề khi đứng dưới cờ Đảng, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

trao huy hiệu Đảng phường Đức Nhuận đảng viên

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