Sáng 8-11, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đến dự Lễ khánh thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và Bảo tàng ATK Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Quochoi.vn

Đây là hai công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng.

Lễ khánh thành diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2027), 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9-11-1946 – 9-11-2026), đồng thời chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4-11-1831 – 4-11-2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Quochoi.vn

Tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên chiều dài 9,2 km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Dự án khởi công vào tháng 12-2025 và hoàn thành trong thời gian chưa đầy 11 tháng, dù quá trình triển khai gặp khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết và công tác thi công.

Cùng với tuyến đường Tân Trào - Trung Yên, công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được khánh thành với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Bảo tàng được xây dựng với 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giới thiệu, tái hiện những sự kiện và dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam; đồng thời chú trọng yếu tố mỹ thuật, tính trang nghiêm, phù hợp với giá trị lịch sử đặc biệt của vùng đất Tân Trào.

Công trình là nơi lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử quý giá của dân tộc; góp phần khẳng định vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Tân Trào được biết đến là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, địa danh gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tháng 8-1945, tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đã quyết định những vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc, đặt nền móng cho sự hình thành Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đã hết lòng che chở, đùm bọc Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội và Chính phủ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Quochoi.vn

Trải qua 195 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang không chỉ gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn đang từng bước khai thác những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, sau hợp nhất, với không gian phát triển mới, Tuyên Quang hội tụ những giá trị di sản lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa phong phú cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch lịch sử, sinh thái và văn hóa cộng đồng.

Cũng trong sáng 8-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

CẨM HÀ