Sáng 9-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng diễn Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác quốc tế, đồng chủ trì đối thoại.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024; đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Australia thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng hoa ông Hugh Jeffrey tại lễ đón, trước khi bắt đầu đối thoại. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai bên đã triển khai hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia lần thứ 8 liên tiếp hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9 diễn ra ở trụ sở Bộ Quốc phòng, sáng 9-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, được thể hiện qua Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia và cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước được ký kết vào tháng 8-2026.

Nội dung tập trung vào việc trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; quản lý biên giới. Cùng với đó, nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như: công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng; hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...; phát huy tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn quốc phòng - an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt do ASEAN dẫn dắt như ADMM+...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại đối thoại. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn tiếp tục nhận được các suất học bổng của Bộ Quốc phòng Australia ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Australia sang học tiếng Việt và tham dự khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn Tư lệnh Lục quân Australia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 tới.

Ông Hugh Jeffrey khẳng định, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Australia - Việt Nam lần thứ 9 là cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Ông Hugh Jeffrey phát biểu tại đối thoại. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ông Hugh Jeffrey đề nghị, trên cơ sở Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần này, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, đồng thời nghiên cứu, mở rộng các nội dung hợp tác mới theo nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác quốc tế, cho biết, phía Australia cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ, đóng góp vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Hugh Jeffrey trao đổi Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam luôn kiên định và duy trì lập trường giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9.

TRẦN BÌNH